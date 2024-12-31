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  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL
  • Κιτ πίτσας XXL

Εξάρτημα για AirfryerΚιτ πίτσας XXL

HD9953/00

Κιτ πίτσας XXL
Χάρη σε αυτό το κιτ για πίτσα της Philips με Airfryer, μπορείτε πραγματικά να γίνετε ειδικοί στην πίτσα. Λόγω του ότι δεν απαιτείται προθέρμανση, μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας πίτσα στο Airfryer σε μόλις 8 λεπτά!
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Αξεσουάρ για το κιτ για πίτσα Airfryer

Κιτ πίτσας XXL

  • Κιτ εξαρτημάτων

  • 1 ταψί για πίτσα

Ψήστε την αγαπημένη σας πίτσα διαμέτρου 26 cm σε μόλις 8 λεπτά, με το ταψί για πίτσα

Ψήστε την αγαπημένη σας πίτσα διαμέτρου 26 cm σε μόλις 8 λεπτά, με το ταψί για πίτσα

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer για να ψήσετε την αγαπημένη σας πίτσα. Με το XXL μεγέθους ταψί για πίτσα, μπορείτε να ψήνετε σπιτική πίτσα ή ακόμη και έτοιμες κατεψυγμένες πίτσες, διαμέτρου 26 cm, σε μόλις 8 λεπτά.

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Καθημερινή έμπνευση για νέες συνταγές

Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips NutriU από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το NutriU, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το ταψί για πίτσα και τη λαβίδα στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.