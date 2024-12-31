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HD9953/00
Κιτ εξαρτημάτων
1 ταψί για πίτσα
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer για να ψήσετε την αγαπημένη σας πίτσα. Με το XXL μεγέθους ταψί για πίτσα, μπορείτε να ψήνετε σπιτική πίτσα ή ακόμη και έτοιμες κατεψυγμένες πίτσες, διαμέτρου 26 cm, σε μόλις 8 λεπτά.
Αντλήστε αστείρευτη έμπνευση με τις συνταγές του Philips NutriU από τους έμπειρους σεφ μας, αλλά και από εκατομμύρια χρήστες, για να διευρύνετε τους ορίζοντες της μαγειρικής σας δημιουργίας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το NutriU, τόσο πιο εξατομικευμένες προτάσεις θα λαμβάνετε.*
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια το ταψί για πίτσα και τη λαβίδα στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την εκ νέου χρήση τους.
Κριτικές
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/NutriU για να δείτε αν το NutriU είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.