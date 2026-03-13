ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Premium Airfryer XXL

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

Premium Airfryer XXL

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 468.8 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Premium Airfryer XXL

  • PDF αρχείο, 6.3 MB
  • 13 March 2026

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε