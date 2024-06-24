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Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους
Τεχνολογία Rapid Air
μαύρο, 1,4 κιλά
Απολαύστε πιο υγιεινά γεύματα χωρίς περιττό λίπος. Το Airfryer της Philips διαθέτει τεχνολογία αφαίρεσης λίπους που απομακρύνει και αιχμαλωτίζει το περιττό λίπος. Απολαύστε πεντανόστιμα γεύματα με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, για εξαιρετική γεύση με ελάχιστα λιπαρά.
Ναι, μπορείτε να μαγειρέψετε γεύματα για όλη την οικογένεια στο νέο Airfryer XXL. Η μεγάλη χωρητικότητά του κάνει το μαγείρεμα πανεύκολο. Μπορείτε να μαγειρέψετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή ακόμα και έως 1,4 κιλά τηγανητές πατάτες, για να ευχαριστήσετε όχι μόνο την οικογένειά σας αλλά και τους φίλους σας. Σερβίρετε έως και έξι μερίδες χάρη στο μεγάλο σκεύος χωρητικότητας 7,3 λίτρων.
Χάρη στη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας, μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας όποτε επιθυμείτε. Το φαγητό σας παραμένει ζεστό και στην ιδανική θερμοκρασία έως και 30 λεπτά.
3.8
από 5
17
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Maggie24
24/06/2024
Ελλάδα
Τέλεια
Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
AnnaSissy13
21/11/2022
Ελλάδα
Απίστευτα βολικό!
Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες
Μειονεκτήματα
Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
πεχα
18/11/2022
Ελλάδα
εξαιρετικο
η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή στο τηγάνι
Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση
Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips
Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσο ποσοστό βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων σε προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.