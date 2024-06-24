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  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
  • Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά

Μη διαθέσιμο πλέον

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

3.8
| (17) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά
Το Philips Airfryer XXL χρησιμοποιεί ζεστό αέρα για να τηγανίσει είτε να ψήσει τα αγαπημένα σας φαγητά με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Χάρη στη νέα τεχνολογία αφαίρεσης λίπους, έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να απομακρύνει και να συλλέγει το λίπος από τα φαγητά. Έτσι απολαμβάνετε έναν πιο υγιεινό τρόπο τηγανίσματος εσείς και η οικογένειά σας!
Δείτε όλα τα οφέλη

Τραγανή γεύση και λιγότερα λιπαρά σε σχέση με άλλες συσκευές*

Τέλεια γεύση, ελάχιστα λιπαρά

  • Τεχνολογία αφαίρεσης λίπους

  • Τεχνολογία Rapid Air

  • μαύρο, 1,4 κιλά

Η τεχνολογία αφαίρεσης λίπους απομακρύνει και αιχμαλωτίζει το περιττό λίπος

Η τεχνολογία αφαίρεσης λίπους απομακρύνει και αιχμαλωτίζει το περιττό λίπος

Απολαύστε πιο υγιεινά γεύματα χωρίς περιττό λίπος. Το Airfryer της Philips διαθέτει τεχνολογία αφαίρεσης λίπους που απομακρύνει και αιχμαλωτίζει το περιττό λίπος. Απολαύστε πεντανόστιμα γεύματα με τραγανή κρούστα και τρυφερά στο εσωτερικό, για εξαιρετική γεύση με ελάχιστα λιπαρά.

Το οικογενειακό μέγεθος XXL χωράει ένα κοτόπουλο ή 1,4 κ. τηγανητές πατάτες

Το οικογενειακό μέγεθος XXL χωράει ένα κοτόπουλο ή 1,4 κ. τηγανητές πατάτες

Ναι, μπορείτε να μαγειρέψετε γεύματα για όλη την οικογένεια στο νέο Airfryer XXL. Η μεγάλη χωρητικότητά του κάνει το μαγείρεμα πανεύκολο. Μπορείτε να μαγειρέψετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή ακόμα και έως 1,4 κιλά τηγανητές πατάτες, για να ευχαριστήσετε όχι μόνο την οικογένειά σας αλλά και τους φίλους σας. Σερβίρετε έως και έξι μερίδες χάρη στο μεγάλο σκεύος χωρητικότητας 7,3 λίτρων.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για ευέλικτο χρόνο σερβιρίσματος

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας για ευέλικτο χρόνο σερβιρίσματος

Χάρη στη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας, μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας όποτε επιθυμείτε. Το φαγητό σας παραμένει ζεστό και στην ιδανική θερμοκρασία έως και 30 λεπτά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

17

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

24/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια

Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

21/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτα βολικό!

Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες

Μειονεκτήματα

Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

18/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικο

η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε λίπος του κοτόπουλου και του χοιρινού ψημένα σε φριτέζα ή στο τηγάνι

  2. Η τεχνολογία Rapid Air αυξάνει την ταχύτητα κυκλοφορίας του αέρα στο καλάθι κατά 7 φορές, σε σύγκριση με ένα Philips Viva Airfryer με επίπεδη βάση

  3. Συγκριτικά με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που είναι φτιαγμένες σε μια συμβατική φριτέζα Philips

  4. Ενεργειακό κόστος για το μαγείρεμα στήθους κοτόπουλου (ρύθμιση AF 160°C, χωρίς προθέρμανση) ή φιλέτου σολομού (200°C, χωρίς προθέρμανση) συγκριτικά με τη χρήση φούρνου κατηγορίας A. Μέσο ποσοστό βάσει εσωτερικών εργαστηριακών μετρήσεων σε προϊόντα HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά προϊόν.