Πατήστε μια φορά για υπέροχο cappuccino ή latte macchiato

Η νέα μηχανή espresso της Philips σάς προσφέρει υπέροχες παραλλαγές espresso, όπως cappuccino και latte macchiato, με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι κόκκοι καφέ αλέθονται εκείνη τη στιγμή από τον αυτόματο μύλο. Έπειτα, το γάλα γίνεται αφρόγαλα και προστίθεται στον καφέ σας αυτόματα, έτσι ώστε να μη χρειάζεται ποτέ να παλεύετε με το δοχείο κάτω από το στόμιο ατμού. Επιπλέον, το μοναδικό δοχείο γάλακτος κουμπώνει εύκολα στη μηχανή, χωράει άνετα στο ψυγείο και μπορεί ακόμη και να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων. Απλώς πατήστε μία φορά και απολαύστε τις αγαπημένες σας παραλλαγές espresso στο σπίτι σε λίγα μόλις λεπτά.