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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD5730/10
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Super-automatic espresso machine
Η κορυφαίας ποιότητας μηχανή espresso της Philips σας προσφέρει υπέροχο cappuccino με το πάτημα ενός κουμπιού: το γάλα γίνεται αφρόγαλα και προστίθεται στον καφέ σας αυτόματα. Και ο λεπτός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι έχει ως αποτέλεσμα η μηχανή να έχει εξαιρετική εμφάνιση από κάθε προοπτική.