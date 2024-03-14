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Μηχανή espresso με ένα άγγιγμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Μηχανή espresso με ένα άγγιγμα

HD5730/10

Μηχανή espresso με ένα άγγιγμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Super-automatic espresso machine

  • PDF αρχείο, 13.5 MB
  • 14 March 2024

Η κορυφαίας ποιότητας μηχανή espresso της Philips σας προσφέρει υπέροχο cappuccino με το πάτημα ενός κουμπιού: το γάλα γίνεται αφρόγαλα και προστίθεται στον καφέ σας αυτόματα. Και ο λεπτός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι έχει ως αποτέλεσμα η μηχανή να έχει εξαιρετική εμφάνιση από κάθε προοπτική.

  • PDF αρχείο
  • 31 March 2024