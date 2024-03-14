Η κορυφαίας ποιότητας μηχανή espresso της Philips σας προσφέρει υπέροχο cappuccino με το πάτημα ενός κουμπιού: το γάλα γίνεται αφρόγαλα και προστίθεται στον καφέ σας αυτόματα. Και ο λεπτός σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι έχει ως αποτέλεσμα η μηχανή να έχει εξαιρετική εμφάνιση από κάθε προοπτική.