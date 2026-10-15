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Καφετιέρες φίλτρου (7)

1–7 από 7 αποτελέσματα
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Καφετιέρες φίλτρου

  • Philips Café Gourmet
  • Philips Café Gourmet
  • Philips Café Gourmet
  • Philips Café Gourmet
  • Philips Café Gourmet

Philips Café Gourmet
Καφετιέρα φίλτρου, σύστημα Boil&Brew

HD5416/60
  • Μοναδική τεχνολογία Boil and Brew
  • Θερμοκρασία παρασκευής έως 93°C ή υψηλότερη
  • Καφετιέρα με φίλτρο
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  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia

Philips Café Gaia
Καφετιέρα

HD7548/20
  • Με κανάτα-θερμός
  • Μαύρο/Ασημί
  • Χωρητικότητα 1,2 L
  • 2-15 φλιτζάνια
  • Αυτόματη απενεργοποίηση
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  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew
  • Philips Grind & Brew

Philips Grind & Brew
Καφετιέρα φίλτρου, 1,2L

HD7767/00
  • Ενσωματωμένος μύλος καφέ
  • Με γυάλινη κανάτα
  • Μαύρο και μεταλλικό
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  • Philips Cafe' Gourmet
  • Philips Cafe' Gourmet
  • Philips Cafe' Gourmet
  • Philips Cafe' Gourmet
  • Philips Cafe' Gourmet

Philips Cafe' Gourmet
Καφετιέρα φίλτρου

HD5416/00
  • Καφετιέρα φίλτρου
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  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection

Philips Daily Collection
Καφετιέρα

HD7461/00
  • Με γυάλινη κανάτα
  • Απαλό μπεζ
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  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection

Philips Daily Collection
Καφετιέρα

HD7462/20
  • Με γυάλινη κανάτα
  • Μαύρο/Ασημί
  • Χωρητικότητα 1,2 L
  • 2-15 φλιτζάνια
  • Αυτόματη απενεργοποίηση
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  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection

Philips Daily Collection
Καφετιέρα

HD7461/20
  • Με γυάλινη κανάτα
  • Μαύρο
  • Χωρητικότητα 1,2 L
  • 2-15 φλιτζάνια
  • Αυτόματη απενεργοποίηση
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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.