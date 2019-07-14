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Μη διαθέσιμο πλέον
2200W
Απορροφητική ισχύς 500 W
Πλενόμενο φίλτρο HEPA 13
Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13 (φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.
Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα λιγότερο συχνά.
4.2
από 5
33
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Karin6750
14/07/2019
Nederland
Goede stofzuiger met ontwerpfout
Al heel wat jaren zeer tevreden alleen het ijzeren plaatje om stang vast te klikken is verbogen en heb menig blauwe vingertoppen van telescoopstang die naar beneden zakt zomaar tijdens het zuigen. Pijnlijk!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/01 Stofzuiger met zak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/01 Stofzuiger met zak
jansjans
14/07/2019
Nederland
Goede stofzuiger met ontwerpfout
Al heel wat jaren zeer tevreden alleen het ijzeren plaatje om stang vast te klikken is verbogen en heb menig blauwe vingertoppen van telescoopstang die naar beneden zakt zomaar tijdens het zuigen. Pijnlijk!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/01 Stofzuiger met zak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/01 Stofzuiger met zak
Pica
06/08/2017
Suisse
Top Staubsauger
Ich arbeite mit diesem Staubsauger seit bald 10 Jahren (evt. sogar dem Vorgängermodell da ich das Rohr an zwei Stellen verlängern kann) War aber zuvor schon ein grosser Fan von ihm. In den vergangenen Jahren viel er doch schon einige male die Treppen hinunter, dies schien ihm aber nichts auszumachen. Im letzten Jahr habe ich zum ersten mal ein Ersatzteil bestellen müssen, die Teleskopstange rastete beim verlängern des Rohrs nicht mehr ein. Nun ist ihm leider auch ein Rad abgebrochen welches man nicht ersetzen kann und deshalb muss ein neuer Staubsauger her. Werde wieder das selbe Modell kaufen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/02 Staubsauger mit Beutel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9172/02 Staubsauger mit Beutel