Fijne stofzuiger, goed krachtig op alle opervlakte de handige triactive mondstuk is echt een pre. De stofzuiger is heel goed wendbaar en is niet te zwaar dus ook voor de trap heel handig, zeker met de extra draagbeugel. Snoer lengte is voor ons persoonlijk prima en we hebben een grote eensgezinswoning. Het enige nadeel zijn de bevestigings plaatjes in de stang deze laten snel los. Dit zijn de bajonetsluitingen op de stang.