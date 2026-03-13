ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Performer Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerformerΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9172/01

Performer Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF αρχείο, 283.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Performer Hose

  • PDF αρχείο, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε