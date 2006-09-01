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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9166/01
Ισχυρή σκούπα ParquetCare
RemoteControl
Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα λιγότερο συχνά.
Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για αλλαγή της απορροφητικής ισχύος με τα δάκτυλά σας και χωρίς σκύψιμο
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