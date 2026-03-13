Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς για εύκολο καθαρισμό: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς FC916x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η σειρά FC916x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.