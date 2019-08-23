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Μη διαθέσιμο πλέον
65PUS6753/12
Εξαιρετικά λεπτή Smart TV 4K UHD LED
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα του 4K UHD σε μια απίστευτα εύχρηστη Smart TV. Αποκτήστε πρόσβαση σε αγαπημένο περιεχόμενο εξαιρετικά γρήγορα με το SAPHI. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD εξασφαλίζει συνολική ευκρίνεια και ομαλή εικόνα, ενώ το Ambilight αναδεικνύει άψογα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ambilight TV 164 εκ. (65")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Το SAPHI είναι ένα γρήγορο και έξυπνο λειτουργικό σύστημα που κάνει τη χρήση της Philips Smart TV πραγματική ευχαρίστηση. Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και πρόσβαση με ένα κουμπί σε ένα σαφές μενού με εικονίδια. Εύκολη λειτουργία της τηλεόρασής σας και γρήγορη πλοήγηση σε δημοφιλείς εφαρμογές της Philips Smart TV, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, του Netflix και πολλών άλλων.
Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD κρύβεται στην απόλαυση της κάθε λεπτομέρειας. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές, ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.
Με τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από τη συμβατική Full HD, η ανάλυση Ultra HD ζωντανεύει την οθόνη σας, με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution Upscaling. Απολαύστε βελτιωμένες εικόνες ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο, αλλά και ευκρινέστερη εικόνα με κορυφαίο βάθος, αντίθεση, φυσική κίνηση και ολοζώντανες λεπτομέρειες.
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3.6
από 5
75
Κριτικές
Wizard69
23/08/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The Philips 65PUS6753 (65") Ambilight TV
Excellent back lighting behind the led screen make the HDR images with crystal detail driven by the 1100 picture rating motion engine make the image seem smooth and stable even though most film are 26 fps its seems like its 60 fps all the time, for PC Gaming its awesome and productivity as well at the 4K resolution you can plug wireless keyboard/mouse into it and also upto a 4TB USB-3 Hard disk for recording, the Ambilight modes move with the pictures colours and bounce to the music the sound is great as well.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 65PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 65PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
PhilSW
23/08/2019
United Kingdom
The Philips 65PUS6753 (65") Ambilight TV
Excellent back lighting behind the led screen make the HDR images with crystal detail driven by the 1100 picture rating motion engine make the image seem smooth and stable even though most film are 26 fps its seems like its 60 fps all the time, for PC Gaming its awesome and productivity as well at the 4K resolution you can plug wireless keyboard/mouse into it and also upto a 4TB USB-3 Hard disk for recording, the Ambilight modes move with the pictures colours and bounce to the music the sound is great as well.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 65PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 65PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Karlnda
11/06/2019
United Kingdom
Bargain
At this price point it is near perfect as per the professional reviews tell you. Faults? None though I would have liked a higher static contrast ratio but it is the norm for this price point. Buy it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.