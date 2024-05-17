Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την πλατφόρμα TITAN OS για smart TV. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, όλα σε ένα σημείο.