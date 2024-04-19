Αναζήτηση όρων

    OLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    55OLED769/12

    Κάθε σειρά. Κάθε ταινία. Κάθε παιχνίδι.

    Η συναρπαστική εμπειρία γίνεται πραγματικότητα με την πιο οικονομικά προσιτή τηλεόραση OLED Ambilight. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, η ρεαλιστική εικόνα και η ομαλή κίνηση απογειώνουν τον ενθουσιασμό σας. Το Ambilight κάνει κάθε συγκλονιστική στιγμή να φαίνεται μεγαλύτερη.

    Διαθέσιμο σε:

    OLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    Κάθε σειρά. Κάθε ταινία. Κάθε παιχνίδι.

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    • Τηλεόραση AMBILIGHT 139 εκ. (55")
    • P5 AI perfect picture engine
    • Έξυπνη πλατφόρμα TITAN OS
    • Dolby Vision και Dolby Atmos
    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.

    Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

    Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.

    Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.

    Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την πλατφόρμα TITAN OS για smart TV. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, όλα σε ένα σημείο.

    Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED.

    Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED.

    Η ρεαλιστική εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR. Νιώστε όλη την ένταση κάθε σκηνής.

    Επικό παιχνίδι. 120 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, G-sync, VRR, FreeSync.

    Επικό παιχνίδι. 120 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, G-sync, VRR, FreeSync.

    Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό της OLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλή, δυναμική απόκριση, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos

    Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.

    Προσεγμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία.

    Προσεγμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία.

    Αυτή η τηλεόραση έχει γυαλιστερά μεταλλικά πόδια και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi.

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi.

    Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.

    Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.

    Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.

    Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με τα Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε την Alexa που είναι ενσωματωμένη στην τηλεόραση. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με έξυπνα ηχεία Google.

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

    Συμβατότητα με Matter and Control4.

    Συμβατότητα με Matter and Control4.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ambilight

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      • Λειτουργία φωτισμού lounge
      • Ambilight για μουσική
      • AmbiSleep
      • Ξυπνητήρι Ανατολής
      • λειτουργεί με ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
      • Κινούμενη εικόνα Ambilight FTI
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      139  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD OLED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Picture Engine
      P5 AI Perfect Picture Engine
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      55

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120Hz
      • 2560 x 1440 - 60/120Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Αλληλεπίδραση με το χρήστη
      Κατοπτρισμός οθόνης
      Interactive TV
      HbbTV
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Ενσωματωμένος εικονικός βοηθός Amazon Alexa
      • Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο
      Εμπειρία Smart Home
      • Συμβατότητα με Amazon Alexa
      • Συμβατότητα με Google Home
      • Συμβατότητα με Matter
      • Συνδέεται με Control4

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Ήχος

      Ήχος
      2,0 κανάλια
      Ισχύς (RMS)
      2 ηχεία x 10 W πλήρους εύρους
      Κωδικοποιητής
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Ενίσχυση ήχου
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Καθαροί διάλογοι
      • Έξυπνος ήχος
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερ. λειτ.
      • Εξατομίκευση ήχου

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      4
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη
      • Bluetooth 5.2
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI2
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 2
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      Παιχνίδια
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      • Συμβατότητα με NVIDIA G-Sync
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG
      HDMI 1/2/3/4
      • HDMI 2.1 πλήρες εύρος ζώνης 48Gbps
      • Έως 4K 120 Hz

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1943980
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      77  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      72  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      δ.δ.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2.0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      OLED

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      OLED
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,5 W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Τηλεχειριστήριο
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Μεταλλικό πλαίσιο
      Σχεδίαση βάσης
      Σατινέ χρωμέ βάσεις

    • Διαστάσεις

      Βάρος με την συσκευασία
      22,3  κ.
      Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων
      783  μμ
      Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης
      22  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      300 x 300 χιλ.
      Τηλεόραση χωρίς βάση (Π x Υ x Β)
      1228 x 708 x 58 χιλ.
      Τηλεόραση με βάση (Π x Υ x Β)
      1228 x 724 x 240 mm
      Χαρτόνι συσκευασίας (Π x Υ x Β
      1400 x 860 x 160 χιλ.
      Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση
      17,1 kg
      Βάρος τηλεόρασης με τη βάση
      17,5 kg

    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Smart TV διαφέρει ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
    • Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
    • Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.
    • Η υπηρεσία της εφαρμογής HBO Max θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Αύγουστο του 2024.
    • Matter / Control4: Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη το 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.

