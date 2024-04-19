55OLED769/12
Κάθε σειρά. Κάθε ταινία. Κάθε παιχνίδι.
Η συναρπαστική εμπειρία γίνεται πραγματικότητα με την πιο οικονομικά προσιτή τηλεόραση OLED Ambilight. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, η ρεαλιστική εικόνα και η ομαλή κίνηση απογειώνουν τον ενθουσιασμό σας. Το Ambilight κάνει κάθε συγκλονιστική στιγμή να φαίνεται μεγαλύτερη.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την πλατφόρμα TITAN OS για smart TV. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, όλα σε ένα σημείο.
Η ρεαλιστική εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR. Νιώστε όλη την ένταση κάθε σκηνής.
Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό της OLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλή, δυναμική απόκριση, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.
Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.
Αυτή η τηλεόραση έχει γυαλιστερά μεταλλικά πόδια και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.
Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με τα Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε την Alexa που είναι ενσωματωμένη στην τηλεόραση. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με έξυπνα ηχεία Google.
