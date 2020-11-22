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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED
Βυθιστείτε στα προγράμματα, τις ταινίες και τα παιχνίδια που αγαπάτε με μια τηλεόραση 4K UHD TV που χαρίζει εξαιρετική ποιότητα σε περιεχόμενο από οποιαδήποτε πηγή. Με Android TV, ασύρματη συνδεσιμότητα και το Ambilight, δεν μιλάμε απλώς για μεταδόσεις ζωντανής ροής περιεχομένου αλλά για την απόλυτη εμπειρία τηλεθέασης.
Τηλεόραση 108 εκ. (43") με Ambilight
Δείκτης απόδοση εικόνας 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με το Google Play Store και τη συλλογή εφαρμογών της Philips. Απολαύστε άπειρες ταινίες, τηλεόραση, μουσική, εφαρμογές και παιχνίδια online. Ακόμη περισσότερο περιεχόμενο για να αγαπήσετε.
Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.
Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο χώρο. Σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό του που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, θα απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.5
από 5
66
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JAAK-20
22/11/2020
United Kingdom
A great TV to have
The product has a great features which meets all my needs.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-22
GoRun
31/08/2018
United Kingdom
Great TV with a lot to offer
Excellent picture quality, good connectivity, quick android OS, big internal storage for apps which you can install from google play store, great remote with nice feel to it, and with full keyboard on the back side, hdr which works great with game consoles. Ambi-light works extremely well when TV is mounted on wall
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Itomik
26/08/2018
United Kingdom
Very good product
The quality is awesome, picture is so real. Good sound, fast OS Android.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series 50PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.
Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και έξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.