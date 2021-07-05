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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFT5603/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Χαρείτε το λιτό και μινιμαλιστικό σχέδιο αυτής της λευκής τηλεόρασης Philips 5600. Η λεπτή και στρογγυλεμένη εμφάνισή της ταιριάζει άψογα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με ποιότητα εικόνας Full HD, αυτή η τηλεόραση είναι η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά την απλότητα.
80 εκ. (32")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Κομψή, μικρή, ελαφριά και φορητή. Η τηλεόρασή σας με τη μικρή οθόνη σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα όπου κι αν βρίσκεστε, στην κουζίνα ή στο κάμπινγκ με την οικογένειά σας. Χάρη σε αυτή την φορητή τηλεόραση, μπορείτε να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα καθώς και να μαθαίνετε τα πρόσφατα αποτελέσματα στα αγαπημένα σας αθλήματα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται όπου και η ψυχαγωγία!
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας με αποτέλεσμα να αποδίδονται ευκρινείς εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε παρακολουθείτε καλωδιακή τηλεόραση είτε από δίσκο, μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ευκρινείς εικόνες με φωτεινότερα λευκά και πιο βαθιά μαύρα.
4.0
από 5
25
Κριτικές
starfish12
05/07/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
excellent sound and picture quality
the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.
Πλεονεκτήματα
excellent picture and sound.
Μειονεκτήματα
none
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-05
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2020-06-05
Doogle
28/08/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product has scart connection which is an asset
This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd
Πλεονεκτήματα
Size for the room it is in
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-28
Rhiannon
01/08/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good tv at a reasonable price
Clear picture, easy to set up and ideal for the bedroom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-01
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.