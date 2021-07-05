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Μη διαθέσιμο πλέον

5600 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

24PFT5603/12

4

| (25) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

Χαρείτε το λιτό και μινιμαλιστικό σχέδιο αυτής της λευκής τηλεόρασης Philips 5600. Η λεπτή και στρογγυλεμένη εμφάνισή της ταιριάζει άψογα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με ποιότητα εικόνας Full HD, αυτή η τηλεόραση είναι η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά την απλότητα.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Pixel Plus HD

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

  • 60 εκ. (24")

  • Δείκτης απόδοσης εικόνας 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Το κομψό λευκό χρώμα προσδίδει μια ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση σε κάθε χώρο

Γνωρίζουμε ότι θέλετε μια μικρή τηλεόραση με εμφάνιση εξίσου υπέροχη με την απόδοσή της. Γι' αυτό, η ομάδα σχεδίασης έχει συνδυάσει ένα κομψό πλαίσιο με προσεγμένο λευκό και γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί μια ανανεωμένη, μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο.

Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

Pixel Plus HD. Ευκρινείς εικόνες, ανεξάρτητα από την πηγή.

Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας με αποτέλεσμα να αποδίδονται ευκρινείς εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε παρακολουθείτε καλωδιακή τηλεόραση είτε από δίσκο, μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ευκρινείς εικόνες με φωτεινότερα λευκά και πιο βαθιά μαύρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

25

Κριτικές

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Πλεονεκτήματα

excellent picture and sound.

Μειονεκτήματα

none

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-05

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Πλεονεκτήματα

Size for the room it is in

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-28

01/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good tv at a reasonable price

Clear picture, easy to set up and ideal for the bedroom

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ημερομηνία χρήσης 2019-07-01

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.