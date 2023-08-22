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Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
Βαθύ ξύρισμα
Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης
100% κατάλληλη για χρήση στο ντους
Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας διαθέτει περλέ άκρες για ακόμα πιο απαλή επιδερμίδα, οπές σε σχήμα ρόμβου για άνετη κίνηση στο δέρμα, ενώ το προστατευτικό ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ερεθισμούς του δέρματος.
Ξύρισμα έως τα 0,2 χιλ. Η τεχνολογία κοπής σάς προσφέρει το βαθύ ξύρισμα ακριβείας που χρειάζεστε. Το πλέγμα ξυριστικής μηχανής σε σχήμα ρόμβου λειτουργεί απρόσκοπτα, για να διασφαλίζει απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα, για απαλή και αναζωογονημένη επιδερμίδα.
Με δυνατότητα προσαρμογής μήκους 2, 3 ή 5 χιλ. ανάλογα με το στυλ σας, οι χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης τριμάρουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας εύκολη και αποτελεσματική περιποίηση σε όλο το σώμα, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
4.1
από 5
742
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
k9cn
22/08/2023
Ελλάδα
Εξαιρετική Μηχανή.
Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Mick65ath
19/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τίμιο προϊόν
Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Aragorn73
15/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης
Πλεονεκτήματα
Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα
Μειονεκτήματα
Μεγάλος χρόνος φόρτισης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
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