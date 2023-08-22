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1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.
Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
50 λεπτά αυτονομίας
Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς και κοψίματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος.
Κόψτε τις τρίχες που αναπτύσσονται προς κάθε κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το τρίμερ δύο κατευθύνσεων και τη χτένα 3 χιλ. Συνιστάται ένα προκαταρκτικό τριμάρισμα για τις πιο χοντρές τρίχες.
Η συσκευή περιποίησης σώματος για υγρό και στεγνό δέρμα είναι εντελώς αδιάβροχη, για να μπορείτε να την χρησιμοποιείτε μέσα και έξω από το ντους αλλά και να την καθαρίζετε εύκολα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σε στεγνές τρίχες πριν από το ντους.
4.1
από 5
742
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
k9cn
22/08/2023
Ελλάδα
Εξαιρετική Μηχανή.
Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Mick65ath
19/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τίμιο προϊόν
Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Aragorn73
15/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης
Πλεονεκτήματα
Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα
Μειονεκτήματα
Μεγάλος χρόνος φόρτισης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
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