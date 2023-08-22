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  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση

Bodygroom series 3000Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG3017/01

4.1
| (742) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Παρακολούθηση περιγράμματος 2D με τεχνολογία προστασίας της επιδερμίδας

Απαλή περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση

  • 1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.

  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D

  • 50 λεπτά αυτονομίας

Ξύρισμα με ασφάλεια και άνεση στο ευαίσθητο δέρμα

Ξύρισμα με ασφάλεια και άνεση στο ευαίσθητο δέρμα

Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς και κοψίματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος.

Τρίμερ και χτένες διπλής κατεύθυνσης για τριμάρισμα προς κάθε κατεύθυνση

Τρίμερ και χτένες διπλής κατεύθυνσης για τριμάρισμα προς κάθε κατεύθυνση

Κόψτε τις τρίχες που αναπτύσσονται προς κάθε κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το τρίμερ δύο κατευθύνσεων και τη χτένα 3 χιλ. Συνιστάται ένα προκαταρκτικό τριμάρισμα για τις πιο χοντρές τρίχες.

100% αδιάβροχη συσκευή περιποίησης σώματος

100% αδιάβροχη συσκευή περιποίησης σώματος

Η συσκευή περιποίησης σώματος για υγρό και στεγνό δέρμα είναι εντελώς αδιάβροχη, για να μπορείτε να την χρησιμοποιείτε μέσα και έξω από το ντους αλλά και να την καθαρίζετε εύκολα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σε στεγνές τρίχες πριν από το ντους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

742

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική Μηχανή.

Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

19/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τίμιο προϊόν

Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης

Πλεονεκτήματα

Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα

Μειονεκτήματα

Μεγάλος χρόνος φόρτισης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 