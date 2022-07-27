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  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
  • Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο

Body Groomer 5000 SeriesΜε σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

BG5480/15

4.2
| (632) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο
Απολαύστε βαθύ, απαλό ξύρισμα σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων περιοχών, χωρίς συμβιβασμούς στη φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις μήκους για ευέλικτο τριμάρισμα, ενώ το αναδιπλούμενο εξάρτημα πλάτης σας βοηθά να φτάσετε τα δυσπρόσιτα σημεία.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Για καθαρό και φιλικό προς το δέρμα αποτέλεσμα σε όλο το σώμα

Απαλή αίσθηση, τέλεια περιποίηση σε κάθε σημείο

  • Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

  • Βαθύ ξύρισμα

  • Αναδιπλούμενο εξάρτημα στο πίσω μέρος

  • Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης

  • 100% κατάλληλη για χρήση στο ντους

Κατοχυρωμένη τεχνολογία κοπής για απαλή αίσθηση στο δέρμα

Κατοχυρωμένη τεχνολογία κοπής για απαλή αίσθηση στο δέρμα

Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας διαθέτει περλέ άκρες για ακόμα πιο απαλή επιδερμίδα, οπές σε σχήμα ρόμβου για άνετη κίνηση στο δέρμα, ενώ το προστατευτικό ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ερεθισμούς του δέρματος.

Απαλό και βαθύ ξύρισμα σε μήκος 0,2 χιλ.

Απαλό και βαθύ ξύρισμα σε μήκος 0,2 χιλ.

Ξύρισμα έως τα 0,2 χιλ. Η τεχνολογία κοπής σάς προσφέρει το βαθύ ξύρισμα ακριβείας που χρειάζεστε. Το πλέγμα ξυριστικής μηχανής σε σχήμα ρόμβου λειτουργεί απρόσκοπτα, για να διασφαλίζει απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα, για απαλή και αναζωογονημένη επιδερμίδα.

Για μεγαλύτερη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία

Για μεγαλύτερη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία

Το νέο αναδιπλούμενο εξάρτημα πλάτης προσφέρει βελτιωμένη εργονομική εμπειρία και βελτιώνει σημαντικά την προσβασιμότητα σε όλο το σώμα. Η λαβή διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις για άνετο ξύρισμα από όλες τις πλευρές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

632

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει ό,τι λέει

Είχα αμφιβολίες για τη λαβή, όμως κάνει καταπληκτική δουλειά. Με βόλεψε απόλυτα. Κουρεύει και ξυρίζει πολύ καλά. Δεν είναι για μούσι και μαλλιά (όπως λέει και το κουτί του άλλωστε). Για όλα τα υπόλοιπα μέρη, κάνει ιδανικά τη δουλειά του.

Πλεονεκτήματα

Δεν κόβει, δεν μασάει, δεν ερεθίζει, φτάνει παντού.

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

21/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική εξέλιξη του προϊόντος

Πολύ καλή αυτονομία μπαταρίας, γρήγορη φόρτιση, πολύ καλη κοπή, καλύτερη στήριξη χτενών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

23/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά

Τέλειο τριμαρισμα ή ξύρισμα ακόμα και μετά από ένα χρόνο και η μπαταρία δεν τελειώνει καθόλου εύκολα. Ίσως χρειάζεται ανταλλακτικό κεφαλής σε κάνα 6 μηνο ακόμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 

  1. Η επιλογή γρήγορης φόρτισης παρέχει αρκετή ισχύ για ένα τριμάρισμα

  2. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά