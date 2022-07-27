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2 χρόνια εγγύηση
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Επιστροφή εντός 30 ημερών
5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)
Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας
Εξάρτημα πλάτης
Έως 5 χρόνια εγγύηση
Τώρα μπορείτε να περιποιείστε με αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας με ένα μόνο εργαλείο. Αυτή η συσκευή περιποίησης της Philips για όλο το σώμα για άνδρες κόβει τρίχες σε 4 διαφορετικά μήκη, για καθαρά, ομοιόμορφα αποτελέσματα στην πλάτη, τους ώμους, το στήθος, τους κοιλιακούς, τις μασχάλες, τα χέρια, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια.
Αφαιρέστε τις τρίχες της πλάτης με άνεση. Η αποσπώμενη λαβή είναι ειδικά σχεδιασμένη για άνετη περιποίηση της πλάτης.
Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς και κοψίματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος.
4.2
από 5
632
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
George352
27/07/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει ό,τι λέει
Είχα αμφιβολίες για τη λαβή, όμως κάνει καταπληκτική δουλειά. Με βόλεψε απόλυτα. Κουρεύει και ξυρίζει πολύ καλά. Δεν είναι για μούσι και μαλλιά (όπως λέει και το κουτί του άλλωστε). Για όλα τα υπόλοιπα μέρη, κάνει ιδανικά τη δουλειά του.
Πλεονεκτήματα
Δεν κόβει, δεν μασάει, δεν ερεθίζει, φτάνει παντού.
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Terezen
21/07/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική εξέλιξη του προϊόντος
Πολύ καλή αυτονομία μπαταρίας, γρήγορη φόρτιση, πολύ καλη κοπή, καλύτερη στήριξη χτενών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Toump
23/01/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά
Τέλειο τριμαρισμα ή ξύρισμα ακόμα και μετά από ένα χρόνο και η μπαταρία δεν τελειώνει καθόλου εύκολα. Ίσως χρειάζεται ανταλλακτικό κεφαλής σε κάνα 6 μηνο ακόμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.