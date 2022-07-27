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  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
  • Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση

Bodygroom Series 5000Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

BG5021/16

4.2
| (632) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση
Η Series 5000 έχει σχεδιαστεί για να κόβει αποτελεσματικά κάθε τύπο τρίχας, χωρίς να ερεθίζει την επιδερμίδα, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως η πλάτη. Χρησιμοποιήστε αυτή τη φιλική για το δέρμα μηχανή για ξύρισμα με τεχνολογία παρακολούθησης περιγράμματος 2D ή για τριμάρισμα με τις διαφορετικές χτένες μήκους 2, 3, 5 ή 7 χιλιοστών.
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Παρακολούθηση περιγράμματος 2D με τεχνολογία προστασίας της επιδερμίδας

Πλήρης περιποίηση για το σώμα, ακόμα και κάτω από τη μέση

  • 5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)

  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D

  • 61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας

  • Εξάρτημα πλάτης

  • Έως 5 χρόνια εγγύηση

Πλήρη περιποίηση σώματος σε ένα προϊόν

Πλήρη περιποίηση σώματος σε ένα προϊόν

Τώρα μπορείτε να περιποιείστε με αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας με ένα μόνο εργαλείο. Αυτή η συσκευή περιποίησης της Philips για όλο το σώμα για άνδρες κόβει τρίχες σε 4 διαφορετικά μήκη, για καθαρά, ομοιόμορφα αποτελέσματα στην πλάτη, τους ώμους, το στήθος, τους κοιλιακούς, τις μασχάλες, τα χέρια, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια.

Περιποίηση των πιο δύσκολων σημείων με το εξάρτημα πλάτης

Περιποίηση των πιο δύσκολων σημείων με το εξάρτημα πλάτης

Αφαιρέστε τις τρίχες της πλάτης με άνεση. Η αποσπώμενη λαβή είναι ειδικά σχεδιασμένη για άνετη περιποίηση της πλάτης.

Ξύρισμα με ασφάλεια και άνεση στο ευαίσθητο δέρμα

Ξύρισμα με ασφάλεια και άνεση στο ευαίσθητο δέρμα

Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς και κοψίματα κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

632

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει ό,τι λέει

Είχα αμφιβολίες για τη λαβή, όμως κάνει καταπληκτική δουλειά. Με βόλεψε απόλυτα. Κουρεύει και ξυρίζει πολύ καλά. Δεν είναι για μούσι και μαλλιά (όπως λέει και το κουτί του άλλωστε). Για όλα τα υπόλοιπα μέρη, κάνει ιδανικά τη δουλειά του.

Πλεονεκτήματα

Δεν κόβει, δεν μασάει, δεν ερεθίζει, φτάνει παντού.

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

21/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική εξέλιξη του προϊόντος

Πολύ καλή αυτονομία μπαταρίας, γρήγορη φόρτιση, πολύ καλη κοπή, καλύτερη στήριξη χτενών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

23/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά

Τέλειο τριμαρισμα ή ξύρισμα ακόμα και μετά από ένα χρόνο και η μπαταρία δεν τελειώνει καθόλου εύκολα. Ίσως χρειάζεται ανταλλακτικό κεφαλής σε κάνα 6 μηνο ακόμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 

  1. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.