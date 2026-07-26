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Ευέλικτη κεφαλή 360°
Λεπίδες ComfortCut
Αισθητήρας PowerAdapt
Εργονομικός σχεδιασμός
Η ξυριστική μηχανή κεφαλής Philips Head Shaver Pro Σειρά 5000 έχει σχεδιαστεί για βαθύ ξύρισμα που είναι επίσης άνετο στο δέρμα. Αυτό είναι το ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να έχουν περιποιημένη εμφάνιση, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να αναδεικνύονται πλήρως.
Η πλήρως εύκαμπτη μονάδα περιστρέφεται κατά 360° ώστε να ακολουθεί το περίγραμμα του κεφαλιού για βέλτιστη επαφή με το δέρμα ακόμα και σε δύσκολες περιοχές, αποφεύγοντας την υπερβολική πίεση που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και ερεθισμό.
Απολαύστε βαθύ και άνετο ξύρισμα με αυτήν την ξυριστική μηχανή Philips. Οι 36 λεπίδες ComfortCut αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
4.6
από 5
305
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bunglebear
26/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great close shaver.
Purchased this skull shaver obviously to make life easier for myself whilst shaving my head,ive Got to say I was not dissapointed,the results are amazing so close of a shave that my head is actually smooth as a babys bottom,considering my hair was around 0.8mm long. Another plus is the fact that no hair went anywhere as the shaver catches it all also the cleaning pot makes life easier place shaver in with water turn on for 1 minute and it came out spotless,I bought this during a promotion on Amazon so got it for a really good price. My only gripe is the fact the shaver blades need changing everyv6 months and replacements are not cheap.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime
Date of Use 2026-07-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime
Date of Use 2026-07-22
Fester 65
23/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great all round performance
I have used cheaper head shavers and I must admit that was false economy, the Philips head shaver is the best I have used , it gives a nice clen shave , the travel case is perfect , I took this on a motorcycle touring holiday and it stayed safe. it is easy to clean and charges quickly. the added bonus is the spare heads you get in the box. the unit is weighted just right . I love it
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories
Date of Use 2026-06-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories
Date of Use 2026-06-10
deanovski
15/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Best Head Shaver I have used
It is a great tool. It is easy to use, very effective and holds its charge well. Being able to use wet or dry is an extra-useful element too.
Πλεονεκτήματα
Easy to use, handy, quick charging
Μειονεκτήματα
can be a little bulky
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades
Date of Use 2026-07-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades
Date of Use 2026-07-01
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
Πηγή: Euromonitor International Limited, όγκος λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της κατηγορίας ξυριστικών μηχανών σώματος, δεδομένα 2024, διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο 2024.
Εγγύηση 2 ετών + επέκταση 3 ετών με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά