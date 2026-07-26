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  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

Head Shaver Pro 5000 SeriesΒασική ξυριστική μηχανή με λεπίδες ComfortCut

HS5980/15

4.6
| (305) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
Η ξυριστική μηχανή κεφαλής Philips Head Shaver Pro Σειρά 5000 έχει σχεδιαστεί για βαθύ ξύρισμα και είναι απαλή με το δέρμα. Η προηγμένη καμπτόμενη κεφαλή 360° προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού σας, ενώ οι λεπίδες ComfortCut εξασφαλίζουν βαθύ, ομοιόμορφο κόψιμο προς κάθε κατεύθυνση.
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών παγκοσμίως

Ακριβές ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

  • Ευέλικτη κεφαλή 360°

  • Λεπίδες ComfortCut

  • Αισθητήρας PowerAdapt

  • Εργονομικός σχεδιασμός

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών* παγκοσμίως

Από την κορυφαία εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών* παγκοσμίως

Η ξυριστική μηχανή κεφαλής Philips Head Shaver Pro Σειρά 5000 έχει σχεδιαστεί για βαθύ ξύρισμα που είναι επίσης άνετο στο δέρμα. Αυτό είναι το ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να έχουν περιποιημένη εμφάνιση, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να αναδεικνύονται πλήρως.

Κόψτε τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με την εύκαμπτη κεφαλή 360 μοιρών

Κόψτε τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με την εύκαμπτη κεφαλή 360 μοιρών

Η πλήρως εύκαμπτη μονάδα περιστρέφεται κατά 360° ώστε να ακολουθεί το περίγραμμα του κεφαλιού για βέλτιστη επαφή με το δέρμα ακόμα και σε δύσκολες περιοχές, αποφεύγοντας την υπερβολική πίεση που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και ερεθισμό.

Απίστευτα απαλό ξύρισμα με τις λεπίδες ComfortCut

Απίστευτα απαλό ξύρισμα με τις λεπίδες ComfortCut

Απολαύστε βαθύ και άνετο ξύρισμα με αυτήν την ξυριστική μηχανή Philips. Οι 36 λεπίδες ComfortCut αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, για απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

305

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great close shaver.

Purchased this skull shaver obviously to make life easier for myself whilst shaving my head,ive Got to say I was not dissapointed,the results are amazing so close of a shave that my head is actually smooth as a babys bottom,considering my hair was around 0.8mm long. Another plus is the fact that no hair went anywhere as the shaver catches it all also the cleaning pot makes life easier place shaver in with water turn on for 1 minute and it came out spotless,I bought this during a promotion on Amazon so got it for a really good price. My only gripe is the fact the shaver blades need changing everyv6 months and replacements are not cheap.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime

Date of Use 2026-07-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced Shaver with 90 min runtime

Date of Use 2026-07-22

23/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great all round performance

I have used cheaper head shavers and I must admit that was false economy, the Philips head shaver is the best I have used , it gives a nice clen shave , the travel case is perfect , I took this on a motorcycle touring holiday and it stayed safe. it is easy to clean and charges quickly. the added bonus is the spare heads you get in the box. the unit is weighted just right . I love it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories

Date of Use 2026-06-10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver with deluxe accessories

Date of Use 2026-06-10

15/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Best Head Shaver I have used

It is a great tool. It is easy to use, very effective and holds its charge well. Being able to use wet or dry is an extra-useful element too.

Πλεονεκτήματα

Easy to use, handy, quick charging

Μειονεκτήματα

can be a little bulky

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades

Date of Use 2026-07-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Essential shaver with ComfortCut Blades

Date of Use 2026-07-01

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 

  1. Πηγή: Euromonitor International Limited, όγκος λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της κατηγορίας ξυριστικών μηχανών σώματος, δεδομένα 2024, διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο 2024.

  2. Εγγύηση 2 ετών + επέκταση 3 ετών με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά