Εξαιρετικά απαλή για το ευαίσθητο δέρμα, τώρα με 80% φυτικά² υλικά
Η καλύτερη φροντίδα για το μωρό σας και τον κόσμο του
Αφαιρέσαμε το πλαστικό που βασίζεται σε ορυκτά από τη σειρά ultra, με τις πιπίλες και τις θήκες αποστείρωσης να κατασκευάζονται πλέον χρησιμοποιώντας 80% φυτικά² υλικά. Για βέλτιστη ασφάλεια και υγιεινή, οι θηλές στις πιπίλες κατασκευάζονται πάντα από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα.
Σχεδιασμένη για τη μείωση των ερεθισμών του δέρματος³
9 στους 10 γονείς δήλωσαν ότι το μωρό τους δεν εμφάνισε ερεθισμό του δέρματος μετά την έναρξη χρήσης μιας πιπίλας ultra soft της Philips Avent.³ Εγγυημένη ανακούφιση και χαλάρωση, ανεξάρτητα από το ποιος τα φροντίζει.
Πιο φιλικά υλικά
80% φυτικά² υλικά
Αφαιρέσαμε το πλαστικό που βασίζεται σε ορυκτά από τη σειρά ultra, με τις πιπίλες και τις θήκες αποστείρωσης να κατασκευάζονται πλέον χρησιμοποιώντας 80% φυτικά² υλικά.
Πιστοποίηση FSC
Χάρτινη συσκευασία
Η συσκευασία για τις πιπίλες ultra προέρχεται κατά 100% από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση. Επίσης, μπορεί να ανακυκλωθεί οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης χαρτιού.
Νέες συλλογές
Χαριτωμένα σχέδια για κάθε οικογένεια
Οι πιπίλες ultra διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία σύγχρονων χρωμάτων και σχεδίων. Από φωτεινές και γεμάτες χαρακτήρα μέχρι φυσικές ή παστέλ αποχρώσεις, υπάρχει πάντα μία που ταιριάζει στη διάθεσή σας.
Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για μείωση των ερεθισμών**
Το δέρμα του μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μαλακού προστατευτικού ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερα σημάδια στο δέρμα και λιγότερους ερεθισμούς**. Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα για μεγαλύτερη απαλότητα.
Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***
Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.
Σχεδιασμένο με επαγγελματίες υγείας και γονείς
Συνεργαστήκαμε στενά με γονείς και επαγγελματίες υγείας για να αναπτύξουμε τη μοναδική σχεδίαση των πιπίλων Avent Ultra soft της Philips.
Καλύτερη για τον πλανήτη με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
Οι πιο βιώσιμες επιλογές σάς επιτρέπουν να δίνετε την καλύτερη φροντίδα με λιγότερο αντίκτυπο στον πλανήτη. Η πλήρης σειρά Ultra της Philips Avent περιλαμβάνει πιπίλες και κουτιά αποστείρωσης που κατασκευάζονται από 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
Αναγνώριση από τρίτα μέρη
Για τη στοματική ανάπτυξη του μωρού σας
Οι πιπίλες ultra της Philips Avent, soothie σε σχήμα καρδιάς και κύκλου, έχουν πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από το Oral Health Foundation. Η εύκαμπτη θηλή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη σωστή φυσική κίνηση της γλώσσας και να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης στον ουρανίσκο και στα δοντάκια που αναπτύσσονται.
Συνειδητή σχεδίαση και υπεύθυνη παραγωγή
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε πιπίλα Ultra γνωρίζοντας ότι τα κατά 80% φυτικά² υλικά της έχουν πιστοποιηθεί με το σύστημα International Sustainability and Carbon Certification. Πρόκειται για μια "σφραγίδα έγκρισης" που επιβεβαιώνει ότι τα ανανεώσιμα υλικά μας έχουν πραγματικά μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Πιπίλες Philips Avent ultra soft
Κορυφαία φροντίδα για το ευαίσθητο δέρμα
Οι πιπίλες ultra soft είναι απαλές για το ευαίσθητο δέρμα. Τώρα, χάρη στη χρήση 80% φυτικών² υλικών, είναι πιο φιλικές τόσο για εσάς όσο και τον κόσμο του μωρού σας.
Η #1 εφαρμογή εγκυμοσύνης παγκοσμίως
Γίνετε μέλος της #1 εφαρμογής εγκυμοσύνης παγκοσμίως
Ανακαλύψτε την κορυφαία εφαρμογή παρακολούθησης εγκυμοσύνης στον κόσμο για να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη κάθε εβδομάδα, συμβουλές από ειδικούς, καθημερινά άρθρα, συμβουλές υγείας και διαδραστικά τρισδιάστατα μοντέλα.