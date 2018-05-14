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  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα
  • Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.7

| (733) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

Κορυφαία φροντίδα για ευαίσθητο δέρμα με εύκαμπτο προστατευτικό. 9 στους 10 γονείς συμφωνούν: Το μωρό μου δεν εμφανίζει δερματικό ερεθισμό μετά την έναρξη χρήσης της πιπίλας Ultra soft.** Η ανακούφιση είναι πάντα κοντά, ανεξάρτητα από το ποιος προσέχει το μωρό. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*

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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Σχεδιασμένο για τη μείωση του ερεθισμού του δέρματος**

Εξαιρετικά απαλή για ευαίσθητο δέρμα

  • Για ευαίσθητο δέρμα

  • Χωρίς BPA

  • 2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*

  • 0-6m

Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για μείωση των ερεθισμών**

Μαλακό, εύκαμπτο προστατευτικό για μείωση των ερεθισμών**

Το δέρμα του μωρού χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Η τεχνολογία μαλακού προστατευτικού ακολουθεί τις φυσικές καμπύλες του προσώπου του μωρού σας, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερα σημάδια στο δέρμα και λιγότερους ερεθισμούς**. Το στρογγυλεμένο προστατευτικό ελαχιστοποιεί την πίεση στα μάγουλα για μεγαλύτερη απαλότητα.

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

733

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

[Employee of philipsglobal] Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF227/20 πιπίλα ultra soft

22/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Soothing baby dummy

My kids really likes this pacifier. It was gentle but still firm over many uses. Has a nice texture that my baby likes and was good for the gums and immediately made her stop crying.

Πλεονεκτήματα

Nice texture

Μειονεκτήματα

Need more colour choices

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Date of Use 2024-06-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Date of Use 2024-06-22

18/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

ULTRA Soft

These have become my baby's favourite pacifiers; they are soft and lightweight for her little mouth, and she doesn't take anything else now. The material is soft and flexible, and the colours are lovely as well

Πλεονεκτήματα

Ultra soft, easy to clean, lightweight and orthodontic safe

Μειονεκτήματα

water get trapped into nipples

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Date of Use 2023-06-18

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ultra soft SCF093 Soother

Date of Use 2023-06-18

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).

  2. Το 87% συμφώνησε ότι το μωρό τους δεν είχε ερεθισμό του δέρματος μετά την έναρξη χρήσης της Philips Avent Ultra soft (2023, n=201).

  3. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).

  4. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.

  5. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.