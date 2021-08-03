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Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού σας να αναπνέει
Χωρίς BPA
2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
18 μηνών+ με ιδιαίτερα σταθερή θηλή
Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Οι πιπίλες μας έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη φυσική θέση της γλώσσας, η οποία είναι σημαντική για την υγιή ανάπτυξη της ομιλίας καθώς το μωρό σας μεγαλώνει. Είναι εξαιρετικά σταθερές, για να ηρεμούν το μωρό κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας. Η ανάγλυφη θηλή από σιλικόνη έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την αίσθηση του στήθους της μαμάς.
4.7
από 5
308
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nTigerka
03/08/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great
the best baby air soother I've ever had. My son loves them. The air soother are nicely made, easy to clean and hygienic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-07-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-07-03
Gisele35
01/08/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Must have for mums
It's my son's favourite soother! Love the shape, keep him calm and comfortable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-07-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-07-01
mayainfluencer
30/07/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great product.
I can highly recommend these soothers. They seem to have the desired and easily accepted nipple shape made with soft and textured silicone. I loved the fact it can be easily found in the dark as there is nothing more stressful at night, than looking for a lost dummy. The biggest advantage is the design allowing the air flow when soother is in use, which stops any rashes appearing around the gentle mouth area. I did not find any disadvantages hence I can fully recommend them.
Πλεονεκτήματα
Air flow, design,
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-06-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother
Date of Use 2021-06-30
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).
Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201).
Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.