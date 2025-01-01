Διάβασα τις ειδήσεις για τις πιπίλες και το BPA. Πώς επιβεβαιώνετε ότι οι πιπίλες της Philips Avent δεν περιέχουν BPA;

2 χρόνια εγγύηση
2 χρόνια εγγύηση
Όλες οι πιπίλες της Philips Avent δεν περιέχουν BPA. Ως κορυφαία επωνυμία για γονείς και παιδική φροντίδα, η Philips Avent θεωρεί ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των προϊόντων μας. Συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σε όλο τον κόσμο και τηρούμε τα πιο αυστηρά πρότυπα.
Μετά από τις ειδήσεις σχετικά με την πιπίλα SCF085/60 της Philips Avent, ελέγξαμε τα αποτελέσματά μας και πραγματοποιήσαμε περαιτέρω δοκιμές με την DEKRA, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό παγκοσμίως που διεξάγει δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποίηση. Οι δοκιμές αυτές επιβεβαίωσαν επίσης ότι δεν ανιχνεύθηκε BPA σε καμία από τις σειρές των πιπίλων μας, συμπεριλαμβανομένου του δείγματος που ελέγχθηκε, επικυρώνοντας έτσι ότι δεν περιέχουν BPA.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCF087/24 , SCF091/42 , SCF091/40 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›