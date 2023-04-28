Το ηλεκτρικό θήλαστρο Hands-free μιμείται το ρυθμό πόσης του μωρού σας για αποτελεσματική άντληση².
Με αθόρυβο μοτέρ νοσοκομειακής ισχύος, μαλακά επιθέματα στήθους από σιλικόνη και ελαφριά κύπελλα συλλογής γάλακτος.
Μοτέρ νοσοκομειακής αντοχής
Αθόρυβο, ισχυρό, συμπαγές και φορητό
Η σχεδόν αθόρυβη μονάδα μοτέρ προσφέρει ήρεμη, αθόρυβη άντληση όπου προτιμάτε να αντλήσετε και είναι δύο φορές πιο γρήγορη από τα περισσότερα άλλα θήλαστρα³.
Ταιριάζει στο 99% των μαμάδων⁴
Απόλυτη άνεση χάρη σε ένα εύρος από επτά μεγέθη
Τα επιθέματα στήθους από σιλικόνη SkinSense προσφέρουν απόλυτη άνεση, παίρνοντας απαλά το σχήμα του στήθους σας χρησιμοποιώντας τη φυσική θερμότητα του σώματός σας. Με ένθετα θηλής (εξαρτήματα επιθέματος θηλής) εάν τα χρειάζεστε.
Διαφανές κύπελλο συλλογής
Προβολή της ροής του γάλακτος από την πρώτη σταγόνα μέχρι το τέλος
Το διαφανές κύπελλο παρέχει ανεμπόδιστη θέα στο εσωτερικό του για να σας βοηθήσει με την τοποθέτηση της θηλής και να βλέπετε τη ροή του γάλακτος σας.
Αποτελεσματική άντληση* με ρυθμό που μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας
Τα μωρά ξέρουν πώς να θηλάζουν καλύτερα! Γι’ αυτόν τον λόγο, το ηλεκτρικό hands-free θήλαστρο μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού τους – ώστε να μπορείτε να βρείτε τον δικό σας ρυθμό για αποτελεσματική* άντληση και βέλτιστη παραγωγή γάλακτος. Με άντληση έως και 85 φορές το λεπτό, το hands-free θήλαστρο της Philips Avent είναι 2 φορές πιο γρήγορο από τα περισσότερα άλλα θήλαστρα**.
Αθόρυβη λειτουργία άντλησης νοσοκομειακής ισχύος
Το σχεδόν αθόρυβο μοτέρ προσφέρει την ισχύ νοσοκομειακού επιπέδου που περιμένετε από ένα παραδοσιακό θήλαστρο, αλλά σε μια μικρή φορετή μονάδα. Χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, η ασύρματη μονάδα μοτέρ προσφέρει έντονη άντληση και διακριτικότητα παντού.
Το επίθεμα από σιλικόνη προσαρμόζεται απαλά στο στήθος σας
Το μοναδικό επιθέμα στήθους από σιλικόνη SkinSense έχει σχεδιαστεί για απόλυτη άνεση, εφαρμόζοντας απαλά στο σχήμα του στήθους σας με τη βοήθεια της φυσικής θερμότητας του σώματός σας. Το επίθεμα στήθους είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, για απόλυτη ξεγνοιασιά.
Παρακολουθήστε τη ροή του γάλακτος με το απόλυτα διαφανές κύπελλο συλλογής
Το διαφανές κύπελλο συλλογής προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο εσωτερικό του. Σας βοηθά να τοποθετείτε σωστά τις θηλές σας για βέλτιστη παραγωγή γάλακτος και να παρακολουθείτε οπτικά τον όγκο του μητρικού γάλακτος. Για αξιόπιστη άντληση από την πρώτη σταγόνα μέχρι την τελευταία.
Κινηθείτε ελεύθερα με το εξαιρετικά ελαφρύ κύπελλο συλλογής
Το κύπελλο συλλογής ζυγίζει λίγο πάνω από 100 γραμμάρια όταν είναι άδειο - έως και 3 φορές πιο ελαφρύ από ένα πλήρως φορετό θήλαστρο. Το κύπελλο εφαρμόζει άνετα μέσα στο σουτιέν, χωρίς να διαγράφει σχεδόν καθόλου.
Έχετε ελέγξει το μέγεθος της θηλής σας
Χρησιμοποιήστε τον απλό οδηγό διαστασιολόγησης για να μετρήσετε τις θηλές σας και εμείς θα σας προτείνουμε τη σωστή εφαρμογή για εσάς.
Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε
Αποτελεσματική άντληση² που απελευθερώνει στιγμές για εσάς
