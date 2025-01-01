Υποστήριξη Philips Δεν ακούγεται ήχος από τη μονάδα γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού της Philips Avent

Αν δεν ακούγεται ήχος από τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε το πρόβλημα:

Όταν μεταδίδεται ήχος από τη μονάδα μωρού, οι λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα αναβοσβήνουν και ανταποκρίνονται στον ήχο. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία σύνδεσης και η μονάδα γονέα είναι αναμμένες.

Είναι πιθανό η μονάδα γονέα να βρίσκεται σε σίγαση ή να έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Διακόψτε τη σίγαση της μονάδας γονέα, πατώντας το στρογγυλό κουμπί και αυξάνοντας την ένταση του ήχου.

Είναι πιθανό το επίπεδο ευαισθησίας να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο στο μενού γονέα. Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας στο μενού γονέα.