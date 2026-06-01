Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να συνδέσω τις συσκευές μου στην εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+;

Αν αναρωτιέστε ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε.



Ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+; Η εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ είναι συμβατή με Apple iPhone με iOS 13 ή νεότερη έκδοση και με τηλέφωνα Android με Android 5 ή νεότερη έκδοση.

Η εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ υποστηρίζει πολλές συσκευές; Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές συσκευές παρακολούθησης μωρού μέσα από την εφαρμογή, αλλά μπορείτε να βλέπετε το βίντεο μόνο από μία συσκευή παρακολούθησης μωρού κάθε φορά. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές παρακολούθησης μωρού. Αν λάβετε μια ειδοποίηση και την πατήσετε, η εφαρμογή θα σας μεταφέρει απευθείας στη συγκεκριμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα ποια από τις συσκευές παρακολούθησης μωρού θέλετε να παρακολουθείτε.

Πρέπει να πληρώσω παραπάνω για να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+; Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ από το App Store ή το Google Play Store.

