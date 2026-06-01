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Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να συνδέσω τις συσκευές μου στην εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+;

Αν αναρωτιέστε ποιες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε.
 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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