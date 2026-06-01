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Υποστήριξη Philips

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται και μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Η συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent μεταδίδει και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένη τεχνολογία κρυπτογράφησης που συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα. Παρακολουθούμε και επικαιροποιούμε συνεχώς τη λύση ασφαλείας μας καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα ήχου/βίντεο δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας. Όλα τα αποθηκευμένα βίντεο και στιγμιότυπα αποθηκεύονται στις κινητές συσκευές του χρήστη.
 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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