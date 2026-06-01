Υποστήριξη Philips Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται και μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Η συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent μεταδίδει και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένη τεχνολογία κρυπτογράφησης που συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα. Παρακολουθούμε και επικαιροποιούμε συνεχώς τη λύση ασφαλείας μας καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα ήχου/βίντεο δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας. Όλα τα αποθηκευμένα βίντεο και στιγμιότυπα αποθηκεύονται στις κινητές συσκευές του χρήστη.



Η συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent προστατεύεται από εισβολές των χάκερ; Η Philips κάνει τα πάντα για να αποτρέψει τις εισβολές των χάκερ με την έκδοση ενημερώσεων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού της εφαρμογής και του υλικολογισμικού της συσκευής παρακολούθησης μωρού. Εάν χάσετε την έξυπνη συσκευή σας, κάντε επαναφορά στη συσκευή παρακολούθησης μωρού για να διαγράψετε τυχόν συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας. Εάν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, θα αποσυνδεθούν και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες-επισκέπτες.

