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Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›
Πώς μπορώ να συνδεθώ στη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού ή γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Γιατί η συσκευή παρακολούθησης μωρού της Philips Avent είναι ζεστή;
Πώς μπορώ να συνδέσω τις συσκευές μου στην εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+;
Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται και μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;