Υποστήριξη Philips Τι πρέπει να κάνω πριν απορρίψω τη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Πριν απορρίψετε τη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Avent, πραγματοποιήστε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και διαγράψτε τα αποθηκευμένα δεδομένα από τη μονάδα μωρού. Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων της μονάδας γονέα και αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή. Αφού αποσυνδέσετε την εφαρμογή, πραγματοποιήστε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στη μονάδα μωρού. Πιέστε το κουμπί on/off για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σήμα LED.