ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού ή γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα και η μονάδα μωρού θα επανεκκινηθεί. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρώνεται μόλις η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ομιλίας για 10 δευτερόλεπτα.

Μόλις εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα "Επαναφορά μονάδας γονέα", πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης. Θα ξεκινήσει η επαναφορά της μονάδας γονέα.

Επαναφορά μονάδας γονέα Avent

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 .

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ψάχνετε κάτι άλλο;

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης