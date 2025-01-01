Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού ή γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα και η μονάδα μωρού θα επανεκκινηθεί. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρώνεται μόλις η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ομιλίας για 10 δευτερόλεπτα.

Μόλις εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα "Επαναφορά μονάδας γονέα", πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης. Θα ξεκινήσει η επαναφορά της μονάδας γονέα.