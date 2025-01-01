Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού ή γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα και η μονάδα μωρού θα επανεκκινηθεί. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρώνεται μόλις η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.
Για να επαναφέρετε τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μόλις εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα "Επαναφορά μονάδας γονέα", πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης. Θα ξεκινήσει η επαναφορά της μονάδας γονέα.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 .
Πώς μπορώ να συνδεθώ στη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Γιατί η συσκευή παρακολούθησης μωρού της Philips Avent είναι ζεστή;
Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται και μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Τι πρέπει να κάνω πριν απορρίψω τη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Η μονάδα γονέα διαθέτει δυνατότητα αναστολής λειτουργίας;