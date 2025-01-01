Η εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ μου στέλνει ψευδείς ειδοποιήσεις

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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Η λήψη ψευδών ειδοποιήσεων μπορεί να οφείλεται στην πολύ υψηλή ευαισθησία της συσκευής σας. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ευαισθησίας σε χαμηλότερο επίπεδο για να αποφύγετε αυτές τις ειδοποιήσεις. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε τον τρόπο.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›
Πώς μπορώ να συνδεθώ στη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Πώς μπορώ να επαναφέρω τη μονάδα μωρού ή γονέα της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;
Γιατί η συσκευή παρακολούθησης μωρού της Philips Avent είναι ζεστή;
Πώς μπορώ να συνδέσω τις συσκευές μου στην εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+;
Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται και μεταδίδονται στη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent;