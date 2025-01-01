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Η εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ μου στέλνει ψευδείς ειδοποιήσεις

Η λήψη ψευδών ειδοποιήσεων μπορεί να οφείλεται στην πολύ υψηλή ευαισθησία της συσκευής σας. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ευαισθησίας σε χαμηλότερο επίπεδο για να αποφύγετε αυτές τις ειδοποιήσεις.  Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε τον τρόπο.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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