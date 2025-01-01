Υποστήριξη Philips Η εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ μου στέλνει ψευδείς ειδοποιήσεις

Η λήψη ψευδών ειδοποιήσεων μπορεί να οφείλεται στην πολύ υψηλή ευαισθησία της συσκευής σας. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ευαισθησίας σε χαμηλότερο επίπεδο για να αποφύγετε αυτές τις ειδοποιήσεις. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες για να μάθετε τον τρόπο.

Λαμβάνω πάρα πολλές ειδοποιήσεις ανίχνευσης ήχου ή κίνησης Εάν λαμβάνετε πάρα πολλές ειδοποιήσεις ήχου ή κίνησης, κάντε τα εξής: Ανοίξτε το Baby Monitor+ και επιλέξτε Ρυθμίσεις (Settings) > Ειδοποιήσεις (Alerts and notifications) (δείτε την εικόνα 1 παρακάτω).

Επιλέξτε Ανίχνευση ήχου (Sound detection) ή Ανίχνευση κίνησης (Motion detection) (βλ. εικόνες 2 και 3 παρακάτω).

Μειώστε το επίπεδο ευαισθησίας, για να μειώσετε τον αριθμό των ειδοποιήσεων που ενεργοποιούνται από μικρούς ήχους ή κινήσεις.