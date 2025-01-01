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Ο επισκέπτης μου δεν μπορεί να δει το βίντεο στην εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+

Αν ο επισκέπτης δεν μπορεί να δει το βίντεο στην εφαρμογή, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα: 

  • Είναι πιθανό ο επισκέπτης σας να πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στη Philips. Ζητήστε από τον επισκέπτη σας να κατεβάσει πρώτα την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ και να δημιουργήσει λογαριασμό. Στείλτε την πρόσκληση στον επισκέπτη σας αφού δημιουργήσει τον λογαριασμό του.
  • Ο χρήστης-επισκέπτης που θέλετε να προσκαλέσετε μπορεί να ζήσει σε διαφορετική ήπειρο. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης-επισκέπτης θα επιλέξει την ίδια χώρα με εσάς κατά την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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