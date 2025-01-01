Υποστήριξη Philips Ο επισκέπτης μου δεν μπορεί να δει το βίντεο στην εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+

Αν ο επισκέπτης δεν μπορεί να δει το βίντεο στην εφαρμογή, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

Είναι πιθανό ο επισκέπτης σας να πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στη Philips. Ζητήστε από τον επισκέπτη σας να κατεβάσει πρώτα την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+ και να δημιουργήσει λογαριασμό. Στείλτε την πρόσκληση στον επισκέπτη σας αφού δημιουργήσει τον λογαριασμό του.

Ο χρήστης-επισκέπτης που θέλετε να προσκαλέσετε μπορεί να ζήσει σε διαφορετική ήπειρο. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης-επισκέπτης θα επιλέξει την ίδια χώρα με εσάς κατά την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη.