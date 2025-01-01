Υποστήριξη Philips Δεν μπορώ να ρυθμίσω τις συσκευές μου και την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+

Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent και την εφαρμογή Avent Baby Monitor+, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα SSID δικτύου που υποστηρίζει 2,4 GHz.

Ελέγξτε αν το σήμα Wi-Fi είναι ισχυρό και σταθερό. Αν το σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να μετακινήσετε τη μονάδα μωρού σε διαφορετική θέση, αλλά όχι σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 μέτρα (πέντε πόδια) από το μωρό. Εναλλακτικά, κάντε επαναφορά του δρομολογητή Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε αναμεταδότη Wi-Fi για ισχυρότερο σήμα. Χρησιμοποιήστε το ίδιο SSID (το όνομα δικτύου) και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για τον δρομολογητή και τον αναμεταδότη.

Χρησιμοποιήστε το ίδιο δίκτυο Wi-Fi για την έξυπνη συσκευή (κινητό τηλέφωνο) και τη συσκευή παρακολούθησης μωρού.

Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα μωρού. Αν αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα (κατά τη διάρκεια της σύζευξης της εφαρμογής και της μονάδας μωρού), το SSID ή ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi που έχει εισαχθεί είναι λανθασμένο. Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης με τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Αν η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα μωρού ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα, η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στον δρομολογητή Wi-Fi, αλλά όχι στο Internet. Ελέγξτε αν έχετε πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας άλλες εφαρμογές, όπως το YouTube, το Facebook κ.λπ. Αν οι άλλες εφαρμογές δεν αποκρίνονται, διορθώστε την πρόσβαση στο Internet. Αν έχετε πρόσβαση στο Internet, ο διακομιστής μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμος. Περιμένετε 30 λεπτά και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται άλλες συσκευές στη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, φορητοί υπολογιστές κ.λπ. μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi. Δοκιμάστε μια διαφορετική θέση ή αυξήστε την απόσταση μεταξύ αυτών των συσκευών και της συσκευής παρακολούθησης μωρού. 2. Σαρώστε τον κωδικό QR. Κρατήστε την έξυπνη συσκευή σας με τον κωδικό QR σε κατάλληλη απόσταση από την κάμερα στη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Η απόσταση θα πρέπει να είναι πέντε έως 15 εκατοστά (δύο έως έξι ίντσες).

Αν η κάμερα εξακολουθεί να μην μπορεί να διαβάσει τον κωδικό QR, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο. Ελέγξτε τη φωτεινότητα της οθόνης και αλλάξτε την, αν χρειάζεται.

Αν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή λειτουργία, απενεργοποιήστε την, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης και δοκιμάστε ξανά. Όταν η συσκευή παρακολούθησης μωρού διαβάσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα μωρού θα ανάψει με λευκό χρώμα. Όταν η συσκευή παρακολούθησης μωρού διαβάσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα μωρού θα ανάψει με λευκό χρώμα. 3. Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED. Μια λευκή ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει τη μονάδα μωρού που είναι συνδεδεμένη στον δρομολογητή Wi-Fi. Η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι έτοιμη για σύνδεση στην εφαρμογή.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει ότι είναι έτοιμη για σύνδεση με τη μονάδα γονέα. 4. Προσθέστε σωστά περισσότερες συσκευές και χρήστες. Ίσως υπάρχουν ήδη τρία άτομα που παρακολουθούν το μωρό σας. Η εφαρμογή επιτρέπει μόνο σε τρία άτομα/χρήστες να παρακολουθούν ταυτόχρονα. Αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση ενός από τους επισκέπτες για να μπορείτε να το παρακολουθήσετε και εσείς. 5. Πραγματοποιήστε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Λάβετε υπόψη ότι για το Βρεφικό Μόνιτορ Philips Avent Premium Connected (SCD971, SCD973), τα δεδομένα ύπνου θα διαγραφούν κατά την επαναφορά. Αν θέλετε να δείτε τα δεδομένα μετά την επαναφορά, δημιουργήστε στιγμιότυπα οθόνης από την εφαρμογή ακριβώς πριν την επαναφορά.



Για επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Στη μονάδα γονέα, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Λειτουργίας και το κουμπί Πραγματικής συνομιλίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Όταν το μήνυμα στην οθόνη σάς ζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε Συνέχεια. Στη μονάδα μωρού, πατήστε το κουμπί on/off για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρώνεται μόλις η ενδεικτική λυχνία LED ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Πρέπει να ενημερώσετε όλες τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του SSID του συνδεδεμένου δρομολογητή Wi-Fi (το όνομα δικτύου), του κωδικού πρόσβασης και των χρηστών της εφαρμογής. Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής παρακολούθησης μωρού με την εφαρμογή. 6. Στοιχεία επικοινωνίας Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent;

Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας.