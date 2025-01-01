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Δεν μπορώ να ρυθμίσω τις συσκευές μου και την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+

Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent και την εφαρμογή Avent Baby Monitor+, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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