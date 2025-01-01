Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν δονείται

Μια μη πλήρως φορτισμένη μπαταρία οδοντόβουρτσας μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ισχύ για να δονηθεί η οδοντόβουρτσα. Συνιστάται η φόρτισή της για τουλάχιστον 24 ώρες. Μπορείτε πάντα να αφήνετε την οδοντόβουρτσά σας στη βάση φόρτισης για να μην επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα.



Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την οδοντόβουρτσα για ένα μήνα ή περισσότερο, η μπαταρία σας μπορεί να έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση φόρτισης. Η μπαταρία φορτίζεται, αλλά μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας. Συνιστούμε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσά σας για τουλάχιστον 24 ώρες.

