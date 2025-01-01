Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν δονείται

Αν η οδοντόβουρτσά σας δεν δονείται ή δεν ενεργοποιείται, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.
Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Μπορούν να συσσωρευτούν υπολείμματα οδοντόκρεμας γύρω από το κουμπί λειτουργίας. Τα υπολείμματα έχουν ως αποτέλεσμα να κολλάει και να μην ενεργοποιείται το κουμπί λειτουργίας. Συνιστούμε να καθαρίζετε το κουμπί λειτουργίας και τη γύρω περιοχή με ένα υγρό πανί.
Μια μη πλήρως φορτισμένη μπαταρία οδοντόβουρτσας μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ισχύ για να δονηθεί η οδοντόβουρτσα. Συνιστάται η φόρτισή της για τουλάχιστον 24 ώρες. Μπορείτε πάντα να αφήνετε την οδοντόβουρτσά σας στη βάση φόρτισης για να μην επαναληφθεί αυτό το πρόβλημα.
Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την οδοντόβουρτσα για ένα μήνα ή περισσότερο, η μπαταρία σας μπορεί να έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση φόρτισης. Η μπαταρία φορτίζεται, αλλά μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας. Συνιστούμε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσά σας για τουλάχιστον 24 ώρες.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πρίζα για να φορτίσετε πλήρως την οδοντόβουρτσά σας. Αν η πηγή τροφοδοσίας όπου είναι συνδεδεμένη η βάση φόρτισης είναι ελαττωματική, η οδοντόβουρτσα μπορεί να μην φορτίζεται. Σε ορισμένες χώρες, η πρίζα στο μπάνιο διαθέτει μια λειτουργία ασφαλείας που απενεργοποιεί την πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα πριν φορτίσετε την οδοντόβουρτσά σας.
Αν η οδοντόβουρτσα ενεργοποιείται και οι ενδεικτικές λυχνίες της μπαταρίας ανάβουν αλλά δεν υπάρχει δόνηση, η οδοντόβουρτσα έχει εσωτερική ζημιά. Συνιστούμε να ζητήσετε ηλεκτρονική επισκευή ή αντικατάσταση.
Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας .
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:HX3689/43 , HX6806/04 , HX6800/44 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›