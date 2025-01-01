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Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν δονείται

Αν η οδοντόβουρτσά σας δεν δονείται ή δεν ενεργοποιείται, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.

Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 
 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX3689/43 , HX6806/04 , HX6800/44 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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