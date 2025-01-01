Υποστήριξη Philips Η οδοντόβουρτσα Sonicare δονείται με μικρότερη ισχύ

Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.



Αν η οδοντόβουρτσά σας δονείται λιγότερο έντονα από πριν, οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.



Συνιστάται να ακολουθήσετε τα βήματα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ανάμεσα στα βήματα, ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Μια οδοντόβουρτσα χωρίς πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ισχύ για να δονείται στην αρχική της ισχύ. Συνιστούμε να τη φορτίζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας για τουλάχιστον 24 ώρες.



Οι φορτιστές για όλες τις οδοντόβουρτσες Sonicare είναι διαφορετικοί και δεν είναι συμβατοί με άλλα μοντέλα Sonicare. Συνιστούμε να φορτίζετε την οδοντόβουρτσα χρησιμοποιώντας τον γνήσιο φορτιστή που τη συνόδευε. 2. Απενεργοποιήστε το EasyStart. Ορισμένες οδοντόβουρτσες διαθέτουν το χαρακτηριστικό EasyStart ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει την οδοντόβουρτσα να αυξάνει αργά το επίπεδο δόνησής της μετά από κάθε βούρτσισμα. Η αύξηση της δόνησης θα εμφανιστεί κατά τις πρώτες δεκατέσσερις περιόδους λειτουργίας. Αν θέλετε η οδοντόβουρτσα να δονείται κανονικά, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό EasyStart. 3. Αντικαταστήστε την κεφαλή βουρτσίσματος. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η κεφαλή βουρτσίσματος έχει φθαρεί. Συνιστούμε να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος κάθε τρεις μήνες. Μπορείτε να αγοράσετε μια νέα κεφαλή βουρτσίσματος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.



Εάν αντικαταστήσατε πρόσφατα την κεφαλή βουρτσίσματος, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 4. Αλλάξτε τη λειτουργία βουρτσίσματος Η επιλεγμένη λειτουργία επηρεάζει το επίπεδο δόνησης στην οδοντόβουρτσά σας. Ορισμένες λειτουργίες βουρτσίσματος είναι λιγότερο ισχυρές, για παράδειγμα οι λειτουργίες TongueCare και Sensitive. Συνιστούμε να αυξήσετε τη δόνηση αλλάζοντας τη λειτουργία βουρτσίσματος. Απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα και πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης, για να επιλέξετε την προτιμώμενη λειτουργία. 5. Αλλάξτε τη ρύθμιση έντασης. Ορισμένα μοντέλα οδοντόβουρτσας διαθέτουν ρύθμιση έντασης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, για να δείτε αν η οδοντόβουρτσα που διαθέτετε έχει τη ρύθμιση έντασης. Η επιλεγμένη ρύθμιση έντασης μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο δόνησης της οδοντόβουρτσάς σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιπέδων έντασης. Η οδοντόβουρτσα επιλέγει αυτόματα το επίπεδο έντασης με βάση την κεφαλή βουρτσίσματος που συνδέετε.



Κατά το βούρτσισμα, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση πατώντας το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης. Η ρύθμιση της έντασης δεν είναι δυνατή όταν η λαβή είναι απενεργοποιημένη. Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οδοντόβουρτσά σας; Αν καμία από αυτές τις συμβουλές δεν σας βοηθήσει, η οδοντόβουρτσά σας μπορεί να έχει υποστεί εσωτερική βλάβη. Συνιστούμε να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση της οδοντόβουρτσάς σας.