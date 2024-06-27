Αναζήτηση όρων

    Σειρά 3000 Καθαριστής λεκέδων

    XW3193/11

    Μικρότερη προσπάθεια, γρηγορότερη αφαίρεση λεκέδων

    Δυσκολεύεστε να διατηρήσετε το σπίτι σας χωρίς λεκέδες, ειδικά όταν έχετε παιδιά και κατοικίδια; Ο καθαριστής λεκέδων Philips 3000 Series αφαιρεί άμεσα ένα ευρύ φάσμα λεκέδων και κηλίδων με την επαγγελματική φόρμουλα απορρυπαντικού.

    Σειρά 3000 Καθαριστής λεκέδων

    Μικρότερη προσπάθεια, γρηγορότερη αφαίρεση λεκέδων

    Εξειδικευμένος καθαρισμός ταπετσαριών σε λιγότερες κινήσεις

    • Καθαρίζει διάφορες μαλακές επιφάνειες
    • Αφαιρεί κηλίδες, λεκέδες και διαρροές
    • Προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας
    • Εύκολη αποθήκευση σε μικρά ντουλάπια
    • Φαρδιά βούρτσα για ταχύτερο καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών
    Καθαρίζει διάφορες μαλακές επιφάνειες

    Καθαρίζει διάφορες μαλακές επιφάνειες

    Καναπές, στρώμα, χαλί ή κάθισμα αυτοκινήτου. Το πέλμα 3 σε 1 αφαιρεί λεκέδες από διάφορες μαλακές επιφάνειες.

    Αφαιρεί κηλίδες, λεκέδες και διαρροές

    Αφαιρεί κηλίδες, λεκέδες και διαρροές

    Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε τόσο για τα παιδιά που παίζουν στον καναπέ! Το ισχυρό μοτέρ αφαιρεί αποτελεσματικά μια μεγάλη γκάμα λεκέδων.

    Προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας

    Προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας

    Η επαγγελματική φόρμουλα απορρυπαντικού, το αφαιρετικό λεκέδων Philips και η υψηλή ισχύς αναρρόφησης αφαιρούν τους επίμονους λεκέδες και προσφέρουν μια αίσθηση φρεσκάδας.

    Φαρδιά βούρτσα για καθαρισμό μεγαλύτερης επιφάνειας

    Φαρδιά βούρτσα για καθαρισμό μεγαλύτερης επιφάνειας

    Πιο φαρδιά διαδρομή καθαρισμού για 67%¹ ταχύτερο καθαρισμό σε μεγάλες επιφάνειες, όπως χαλιά.

    Οθόνη έξυπνου ελέγχου

    Οθόνη έξυπνου ελέγχου

    Η έξυπνη οθόνη LED σάς καθοδηγεί εύκολα στη διαδικασία επιτόπιου καθαρισμού και σας ειδοποιεί όταν απαιτείται αλλαγή δοχείου νερού ή η λειτουργία καθυστερημένης απενεργοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

    Αυτόματο καθάρισμα

    Αυτόματο καθάρισμα

    Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τον σωλήνα με το χέρι. Απλώς τοποθετήστε ένα καπάκι στο πέλμα και πατήστε το κουμπί για να ξεπλύνετε τις ακαθαρσίες από τον σωλήνα.

    Μικρό μέγεθος για αποθήκευση

    Μικρό μέγεθος για αποθήκευση

    Με ύψος μόλις 32,5 εκ., αποθηκεύεται εύκολα ακόμα και σε μικρούς χώρους ντουλαπιών.

    Για περισσότερη ώρα χωρίς να κινηθείτε

    Για περισσότερη ώρα χωρίς να κινηθείτε

    Με 6,5 μέτρα από το βύσμα έως το πέλμα, καθαρίστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλάξετε θέση.

    Καθαρίζει μόνο με καθαρό νερό

    Καθαρίζει μόνο με καθαρό νερό

    Το PowerCyclone Aqua διασφαλίζει ότι καθαρίζετε με καθαρό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει απορρυπαντικό από ένα δοχείο, ενώ το ακάθαρτο νερό εκτρέπεται και παρέχεται σε άλλο δοχείο νερού.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Γενικές προδιαγραφές

      Κύριο υλικό
      Πλαστικό
      Επίπεδο θορύβου (τυπικό)
      81 dB
      Τάση
      220-240 V
      Συχνότητα
      50-60 Hz
      Εγγύηση
      2 έτη
      Προϊόν μπαταρίας
      Όχι

    • Βάρος και διαστάσεις

      Μήκος προϊόντος
      26,2 εκ.
      Πλάτος προϊόντος
      39,7 εκ.
      Ύψος προϊόντος
      32,3 εκ.
      Μήκος συσκευασίας
      29,3 εκ.
      Πλάτος συσκευασίας
      45,7 εκ.
      Ύψος συσκευασίας
      35,7 εκ.
      Βάρος συσκευασίας
      7,114 κιλά
      Βάρος προϊόντος
      6,628 κιλά

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Ισχύς
      400W

    • Χώρα προέλευσης

      Παράγεται στην
      Κίνα

    ¹Σε σύγκριση με το τυπικό πέλμα 3 σε 1.

