XW3193/11
Μικρότερη προσπάθεια, γρηγορότερη αφαίρεση λεκέδων
Δυσκολεύεστε να διατηρήσετε το σπίτι σας χωρίς λεκέδες, ειδικά όταν έχετε παιδιά και κατοικίδια; Ο καθαριστής λεκέδων Philips 3000 Series αφαιρεί άμεσα ένα ευρύ φάσμα λεκέδων και κηλίδων με την επαγγελματική φόρμουλα απορρυπαντικού.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω.
Καναπές, στρώμα, χαλί ή κάθισμα αυτοκινήτου. Το πέλμα 3 σε 1 αφαιρεί λεκέδες από διάφορες μαλακές επιφάνειες.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε τόσο για τα παιδιά που παίζουν στον καναπέ! Το ισχυρό μοτέρ αφαιρεί αποτελεσματικά μια μεγάλη γκάμα λεκέδων.
Η επαγγελματική φόρμουλα απορρυπαντικού, το αφαιρετικό λεκέδων Philips και η υψηλή ισχύς αναρρόφησης αφαιρούν τους επίμονους λεκέδες και προσφέρουν μια αίσθηση φρεσκάδας.
Πιο φαρδιά διαδρομή καθαρισμού για 67%¹ ταχύτερο καθαρισμό σε μεγάλες επιφάνειες, όπως χαλιά.
Η έξυπνη οθόνη LED σάς καθοδηγεί εύκολα στη διαδικασία επιτόπιου καθαρισμού και σας ειδοποιεί όταν απαιτείται αλλαγή δοχείου νερού ή η λειτουργία καθυστερημένης απενεργοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τον σωλήνα με το χέρι. Απλώς τοποθετήστε ένα καπάκι στο πέλμα και πατήστε το κουμπί για να ξεπλύνετε τις ακαθαρσίες από τον σωλήνα.
Με ύψος μόλις 32,5 εκ., αποθηκεύεται εύκολα ακόμα και σε μικρούς χώρους ντουλαπιών.
Με 6,5 μέτρα από το βύσμα έως το πέλμα, καθαρίστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλάξετε θέση.
Το PowerCyclone Aqua διασφαλίζει ότι καθαρίζετε με καθαρό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει απορρυπαντικό από ένα δοχείο, ενώ το ακάθαρτο νερό εκτρέπεται και παρέχεται σε άλλο δοχείο νερού.
