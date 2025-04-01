Αναζήτηση όρων

    Series 1000 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

    XB1112/10

    Συμπαγές μέγεθος. Ισχυρή δράση.

    Απολαύστε τη Σειρά 1000 της Philips χωρίς σακούλα με PowerCyclone 3 και ισχυρό μοτέρ. Σκουπίστε σχολαστικά κάθε τύπο δαπέδου με το πέλμα πολλαπλών χρήσεων. Όταν τελειώσετε, ρίξτε τη σκόνη απευθείας στον κάδο απορριμμάτων. Χωρίς σακούλες. Ελάχιστος χώρος, εύκολη αποθήκευση.

    Series 1000 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

    Συμπαγές μέγεθος. Ισχυρή δράση.

    Με εξαιρετική αναρρόφηση σε πρακτική σχεδίαση

    • 800 W
    • PowerCyclone 3
    • Πέλμα πολλαπλών χρήσεων
    Το μοτέρ 800 W εξασφαλίζει ισχυρή απόδοση

    Απολαύστε μεγάλη ισχύ αναρρόφησης χάρη στο μοτέρ 800 W. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη από σκληρά δάπεδα και χαλιά, αφήνοντας το σπίτι σας φρέσκο και καθαρό.

    Το σύστημα PowerCyclone 3 διατηρεί υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο διάστημα

    Η τεχνολογία PowerCyclone 3 επιταχύνει τον αέρα στον κυκλωνικό θάλαμο και διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα, ώστε να διατηρείται ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

    Πέλμα πολλαπλών χρήσεων για τέλειο καθαρισμό διαφόρων τύπων δαπέδου

    Καθαρίστε αποτελεσματικά διαφορετικά είδη δαπέδων χρησιμοποιώντας το πέλμα πολλαπλών χρήσεων. Προστατέψτε τα σκληρά δάπεδα χρησιμοποιώντας τις βούρτσες και στη συνέχεια μεταβείτε στο λείο πέλμα όταν καθαρίζετε χαλιά.

    Σχεδίαση χωρίς σακούλα για εύκολο άδειασμα

    Όχι πια σακούλες συλλογής σκόνης. Όταν τελειώσετε το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα, αδειάστε τη σκόνη απευθείας στον κάδο. Η σχεδίασή μας χωρίς σακούλες καθιστά το τελείωμα γρήγορο και εύκολο.

    Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση

    Εξοικονομήστε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο με τον συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό. Τοποθετείται εύκολα σε ντουλάπια και αποθήκες και είναι αρκετά ελαφριά ώστε να τοποθετείται εύκολα σε ράφι.

    Το σύστημα φιλτραρίσματος 3 σταδίων συγκρατεί >99,9%* των σωματιδίων

    Το σύστημα φιλτραρίσματος 3 σταδίων συγκρατεί >99,9%* των σωματιδίων με το πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Εξασφαλίζει ότι τα σωματίδια που συλλέγονται παραμένουν μέσα στο δοχείο σκόνης, διατηρώντας το περιβάλλον διαβίωσής σας καθαρό και ασφαλές.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Γενικές προδιαγραφές

      Κύριο υλικό
      Πλαστικό
      Χρώμα
      Μεταξωτό μπεζ & κοραλλί διάθεση
      Τύπος προϊόντος
      Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
      Επίπεδο θορύβου (τυπικό)
      78 dB
      Χωρητικότητα σκόνης
      1.3L
      Εγγύηση
      2 έτη
      Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
      Ναι
      Ακτίνα δράσης
      8,5 m
      Iσχύς εισόδου (IEC)
      800W
      Iσχύς εισόδου (μέγ.)
      800W
      Φίλτρο μοτέρ
      Πλενόμενο φίλτρο
      Φίλτρο εξόδου αέρα
      HEPA
      Σύνδεση σωλήνα
      Κωνικό σχήμα
      Λαβή μεταφοράς
      Επάνω
      Έλεγχος ισχύος
      Όχι
      Τύπος σωλήνα
      Μεταλλικός τηλεσκοπικός 2 τεμαχίων
      Τύπος τροχών
      Πλαστικό
      Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων
      Όχι
      Θέση αποθήκευσης
      Οριζόντια
      Τεχνολογία
      PowerCyclone 3
      Μήκος καλωδίου
      6 μ.

    • Σχεδίαση

      Βιώσιμη συσκευασία
      100% ανακυκλωμένα υλικά

    • αξεσουάρ

      Βασικό πέλμα
      Πέλμα πολλαπλών χρήσεων
      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      Εξάρτημα για γωνίες 2 σε 1

    • Βάρος και διαστάσεις

      Μήκος προϊόντος
      342 χιλ.
      Πλάτος προϊόντος
      292 χιλ.
      Ύψος προϊόντος
      242 χιλ.
      Μήκος συσκευασίας
      278 χιλ.
      Πλάτος συσκευασίας
      455 χιλ.
      Ύψος συσκευασίας
      360 χιλ.
      Βάρος προϊόντος
      3,5 κιλά

    • Συμβατότητα

      Σχετικά αξεσουάρ 1
      Έκδοση σχετικού φίλτρου XV1210/01

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Τάση
      220-230 V
      Συχνότητα
      50-60 Hz

    • Χώρα προέλευσης

      Παράγεται στην
      Κίνα

    • Αντοχή

      Εγχειρίδιο χρήσης
      100% ανακυκλωμένο χαρτί

    • *Η ονομαστική ισχύς εισόδου IEC είναι η μέση ισχύς, ενώ η συσκευή μπορεί να φτάσει έως και <800W
    • *Δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN:60312-12017.

