XB1112/10
Συμπαγές μέγεθος. Ισχυρή δράση.
Απολαύστε τη Σειρά 1000 της Philips χωρίς σακούλα με PowerCyclone 3 και ισχυρό μοτέρ. Σκουπίστε σχολαστικά κάθε τύπο δαπέδου με το πέλμα πολλαπλών χρήσεων. Όταν τελειώσετε, ρίξτε τη σκόνη απευθείας στον κάδο απορριμμάτων. Χωρίς σακούλες. Ελάχιστος χώρος, εύκολη αποθήκευση.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Απολαύστε μεγάλη ισχύ αναρρόφησης χάρη στο μοτέρ 800 W. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη από σκληρά δάπεδα και χαλιά, αφήνοντας το σπίτι σας φρέσκο και καθαρό.
Η τεχνολογία PowerCyclone 3 επιταχύνει τον αέρα στον κυκλωνικό θάλαμο και διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα, ώστε να διατηρείται ισχυρή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Καθαρίστε αποτελεσματικά διαφορετικά είδη δαπέδων χρησιμοποιώντας το πέλμα πολλαπλών χρήσεων. Προστατέψτε τα σκληρά δάπεδα χρησιμοποιώντας τις βούρτσες και στη συνέχεια μεταβείτε στο λείο πέλμα όταν καθαρίζετε χαλιά.
Όχι πια σακούλες συλλογής σκόνης. Όταν τελειώσετε το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα, αδειάστε τη σκόνη απευθείας στον κάδο. Η σχεδίασή μας χωρίς σακούλες καθιστά το τελείωμα γρήγορο και εύκολο.
Εξοικονομήστε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο με τον συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό. Τοποθετείται εύκολα σε ντουλάπια και αποθήκες και είναι αρκετά ελαφριά ώστε να τοποθετείται εύκολα σε ράφι.
Το σύστημα φιλτραρίσματος 3 σταδίων συγκρατεί >99,9%* των σωματιδίων με το πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Εξασφαλίζει ότι τα σωματίδια που συλλέγονται παραμένουν μέσα στο δοχείο σκόνης, διατηρώντας το περιβάλλον διαβίωσής σας καθαρό και ασφαλές.
