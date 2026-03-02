Έως 36 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη

Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 8 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 28 επιπλέον ώρες από τη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 6 ώρες και 21 επιπλέον από τη θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 10 λεπτά στη θήκη για να κερδίσετε 2 επιπλέον ώρες. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.