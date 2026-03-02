Αναζήτηση όρων

  • Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή

    Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

    TAT2200LB/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή

    Απολαύστε την κάθε σας μέρα με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση, καλύτερη εφαρμογή και εξαιρετικό ήχο. Η ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπει να ακούτε χωρίς περισπασμούς, ενώ τα ανάγλυφα άκρα σιλικόνης διατηρούν τα ακουστικά σταθερά και άνετα στη θέση τους.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Διαθέσιμο σε:

    Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Ακύρωση θορύβου

    Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή

    • Μικρά ακουστικά. Άνετη εφαρμογή.
    • Ενεργή ακύρωση θορύβου
    • Τεχνολογία 4 μικροφώνων
    • Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

    Εξαιρετικός ήχος από τα καθημερινά ακουστικά που εφαρμόζουν εκπληκτικά

    Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

    Ενεργή ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας

    Η ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη μουσική, τα podcast και τις κλήσεις σας. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε μέσω των ακουστικών ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας, ενώ η λειτουργία Επίγνωσης σάς επιτρέπει να ακούτε ξανά τους ήχους του περιβάλλοντος.

    Τεχνολογία 4 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους

    Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση τεσσάρων μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.

    Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη

    Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

    Αδιαβροχότητα IPX4

    Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.

    Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης με οπή για λουράκι

    Η μικρή θήκη φόρτισης χωρά εύκολα στην τσέπη σας. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι στην οπή και να κρεμάσετε τη θήκη στην τσάντα ή στη θηλιά της ζώνης σας. Η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται.

    Έως 36 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη

    Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 8 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 28 επιπλέον ώρες από τη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 6 ώρες και 21 επιπλέον από τη θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 10 λεπτά στη θήκη για να κερδίσετε 2 επιπλέον ώρες. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.

    Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας

    Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

    Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

    Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

    Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

    Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Εύρος συχνοτήτων
      20 - 20,000 Hz
      Διάμετρος ηχείου
      10 χιλ.
      Αντίσταση
      16 ohm
      Μέγιστη ισχύς
      3 mW
      Ευαισθησία
      105 db±2 db (1 kHz, 126 mV)
      Τύπος οδηγού
      Δυναμικό

    • Συνδεσιμότητα

      Έκδοση Bluetooth
      6,0
      Προφίλ Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Μέγιστη ακτίνα λήψης
      Έως και 10  ιγ
      Σύνδεση πολλαπλών σημείων
      Ναι
      Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής
      SBC

    • Εξωτερική συσκευασία

      Μήκος
      43.50  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      24
      Πλάτος
      24.50  εκ.
      Μικτό βάρος
      2.95  κ.
      Ύψος
      12.50  εκ.
      GTIN
      1 48 95229 17814 1
      Καθαρό βάρος
      1.42  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      1.53  κ.

    • Άνεση

      Έλεγχος έντασης ήχου
      Ναι
      Αδιάβροχο
      IPX4
      Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
      Ναι
      Μονοφωνική λειτουργία για TWS
      Ναι
      Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
      Ναι
      Τύπος ελέγχων
      Αγγίξτε
      Google Fast Pair
      Ναι
      Σύζευξη Microsoft Swift
      Ναι

    • Εσωτερική συσκευασία

      Μήκος
      11.30  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      3
      Πλάτος
      10.40  εκ.
      Ύψος
      10.00  εκ.
      Καθαρό βάρος
      0.18  κ.
      Μικτό βάρος
      0.32  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.14  κ.
      GTIN
      2 48 95229 17814 8

    • Ρεύμα

      Αριθμός μπαταριών
      3 τμχ.
      Χρόνος φόρτισης
      2  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC)
      6 + 21  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC)
      8 + 28  ώρα(ες)
      Σύντομος κύκλος φόρτισης
      10 mins for 2 hrs
      Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης)
      Lithium Polymer (built-in)
      Τύπος μπαταρίας (ακουστικό)
      Lithium Polymer (built-in)
      Βάρος μπαταρίας (συνολικό)
      10.1  ζ
      Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη)
      410  mAh
      Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό)
      50  mAh

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      11.2  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Ανάρτηση
      Πλάτος
      9.6  εκ.
      Βάθος
      3.4  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      EAN
      48 95229 17814 4
      Μικτό βάρος
      0.085  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.059  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.026  κ.

    • Αξεσουάρ

      Οδηγός γρήγ. έναρξης
      Ναι
      Ακουστικά άκρα
      3 ζεύγη (S/M/L)
      Θήκη φόρτισης
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Ανοιχτό γαλάζιο
      Στυλ μεταφοράς
      Ενδώτια
      Υλικό σύζευξης αυτιού
      Σιλικόνη
      Εφαρμογή στο αυτί
      Ενδώτια
      Ενδώτια, τύπος εφαρμογής
      Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

    • Τηλεπικοινωνία

      Μικρόφωνο για κλήση
      2 mics for each side

    • Διαστάσεις

      Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxΒxΥ)
      3.83 x 2.65 x 5.73  εκ.
      Διαστάσεις ακουστικού (ΠxΒxΥ)
      1.51 x 2.16 x 1.87  εκ.
      Συνολικό βάρος
      0.034  κ.

    • UPC

      UPC
      8 40063 20823 0

    • Λειτουργίες ANC

      Τεχνολογία ANC
      Γρήγορα μπροστά
      Λειτουργία Επίγνωσης
      Ναι
      Μικρόφωνο για ANC
      2 μικρόφωνα
      ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
      Ναι

    • Φωνητικός βοηθός

      Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό
      • Apple Siri
      • Βοηθός Google
      Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
      Άγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
      Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
      Ναι

    • Βιωσιμότητα

      Πλαστικό περίβλημα
      περιέχει 55% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.