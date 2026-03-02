TAT2200LB/00
Απομονώστε τον θόρυβο, απολαύστε την εφαρμογή
Απολαύστε την κάθε σας μέρα με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση, καλύτερη εφαρμογή και εξαιρετικό ήχο. Η ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπει να ακούτε χωρίς περισπασμούς, ενώ τα ανάγλυφα άκρα σιλικόνης διατηρούν τα ακουστικά σταθερά και άνετα στη θέση τους.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.
Η ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη μουσική, τα podcast και τις κλήσεις σας. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε μέσω των ακουστικών ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας, ενώ η λειτουργία Επίγνωσης σάς επιτρέπει να ακούτε ξανά τους ήχους του περιβάλλοντος.
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση τεσσάρων μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.
Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.
Η μικρή θήκη φόρτισης χωρά εύκολα στην τσέπη σας. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε ένα λουράκι στην οπή και να κρεμάσετε τη θήκη στην τσάντα ή στη θηλιά της ζώνης σας. Η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται.
Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 8 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 28 επιπλέον ώρες από τη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 6 ώρες και 21 επιπλέον από τη θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 10 λεπτά στη θήκη για να κερδίσετε 2 επιπλέον ώρες. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.
Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.
Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.
Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
