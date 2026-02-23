Αναζήτηση όρων

  • Βυθιστείτε στην άνεση Βυθιστείτε στην άνεση Βυθιστείτε στην άνεση

    Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    TAH6000WT/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Βυθιστείτε στην άνεση

    Μείνετε συγκεντρωμένοι με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής και προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου, τα οποία είναι κατασκευασμένα για άνετη και μακροχρόνια χρήση. Φορέστε τα χωρίς καλώδιο για να βυθιστείτε σε ζεστό και φυσικό ήχο εν κινήσει. Εναλλακτικά, συνδέστε ένα καλώδιο και βυθιστείτε σε ήχο υψηλής ανάλυσης, όταν ακούτε με καλώδιο.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Διαθέσιμο σε:

    Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Ακύρωση θορύβου

    Βυθιστείτε στην άνεση

    • Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
    • Άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί
    • Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου
    • Χρόνος αναπαραγωγής έως 80 ώρες

    Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Ακούστε με ή χωρίς καλώδια

    Οι οδηγοί 40 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να ακούτε ενσύρματα μέσω καλωδίου 3,5 χιλ. (περιλαμβάνεται) ή μέσω USB-C.

    Βυθιστείτε ελεύθερα στον ήχο με την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου

    Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

    Άνετη εφαρμογή και αντικαθιστώμενα εξαρτήματα για μακροχρόνια χρήση

    Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

    Σταθερή σύνδεση Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη

    Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

    Έως 80 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ( 50 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

    Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 80 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.

    Τεχνολογία 5 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε θορυβώδεις χώρους

    Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση πέντε μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.

    Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας

    Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

    Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

    Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

    Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

    Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ακουστικό σύστημα
      Κλειστό
      Εύρος συχνοτήτων
      20 - 40,000 Hz
      Αντίσταση
      16 ohm
      Ευαισθησία
      108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Διάμετρος ηχείου
      40  μμ
      Μέγιστη ισχύς
      30  mW
      Τύπος οδηγού
      Δυναμικό
      Ήχος υψηλής ανάλυσης
      Ναι

    • Συνδεσιμότητα

      Έκδοση Bluetooth
      6,0
      Προφίλ Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Μέγιστη ακτίνα λήψης
      Έως και 10  ιγ
      Σύνδεση πολλαπλών σημείων
      Ναι
      Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής
      SBC
      Υποδοχή ακουστικών
      3.5  μμ

    • Εξωτερική συσκευασία

      Μήκος
      22.40  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      3
      Πλάτος
      22.00  εκ.
      Μικτό βάρος
      1.65  κ.
      Ύψος
      25.50  εκ.
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Καθαρό βάρος
      0.81  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.84  κ.

    • Άνεση

      Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
      Ναι
      Google Fast Pair
      Ναι
      Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
      Ναι
      Τύπος ελέγχων
      Κουμπί
      Σύζευξη Microsoft Swift
      Ναι

    • Ρεύμα

      Αριθμός μπαταριών
      1 τμχ.
      Χρόνος φόρτισης
      2  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC)
      50  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC)
      80  ώρα(ες)
      Σύντομος κύκλος φόρτισης
      15 mins for 4 hrs
      Βάρος μπαταρίας (συνολικό)
      14.8  ζ
      Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά)
      720  mAh
      Τύπος μπαταρίας (ακουστικά)
      Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      25  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Ανάρτηση
      Πλάτος
      21.2  εκ.
      Βάθος
      6.9  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Μικτό βάρος
      0.500  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.270  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.230  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      19.20  εκ.
      Πλάτος
      16.60  εκ.
      Βάθος
      8.20  εκ.
      Βάρος
      0.024  κ.

    • Αξεσουάρ

      Οδηγός γρήγ. έναρξης
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Λευκό
      Στυλ μεταφοράς
      Στήριγμα κεφαλής
      Αναδιπλούμενη σχεδίαση
      Επίπεδο
      Υλικό σύζευξης αυτιού
      Συνθετικό δέρμα
      Εφαρμογή στο αυτί
      Αγκαλιάζουν το αυτί
      Τύπος ακουστικού
      Κλειστού τύπου

    • Τηλεπικοινωνία

      Μικρόφωνο για κλήση
      2 mics
      Μείωση θορύβου ανέμου
      Ναι

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • Λειτουργίες ANC

      Τεχνολογία ANC
      Υβριδική, ANC Pro
      Λειτουργία Επίγνωσης
      Ναι
      Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
      Ναι
      ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
      Ναι

    • Φωνητικός βοηθός

      Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό
      • Apple Siri
      • Βοηθός Google
      Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
      Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
      Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
      Ναι

    • Βιωσιμότητα

      Πλαστικό περίβλημα
      περιέχει 52% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.