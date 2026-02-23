TAH6000WT/00
Βυθιστείτε στην άνεση
Μείνετε συγκεντρωμένοι με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής και προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου, τα οποία είναι κατασκευασμένα για άνετη και μακροχρόνια χρήση. Φορέστε τα χωρίς καλώδιο για να βυθιστείτε σε ζεστό και φυσικό ήχο εν κινήσει. Εναλλακτικά, συνδέστε ένα καλώδιο και βυθιστείτε σε ήχο υψηλής ανάλυσης, όταν ακούτε με καλώδιο.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι οδηγοί 40 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να ακούτε ενσύρματα μέσω καλωδίου 3,5 χιλ. (περιλαμβάνεται) ή μέσω USB-C.
Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.
Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.
Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 80 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση πέντε μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.
Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.
Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.
Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
