Τεχνολογία 5 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε θορυβώδεις χώρους

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση πέντε μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.