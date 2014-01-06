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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά Hi-fi

SHP8000/10

4.2

| (13) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ήχος υψηλής ανάλυσης και άψογη εφαρμογή

Αυτά τα ακουστικά Philips SHP8000 διαθέτουν πολυτελή FloatingCushions και ήχο υψηλής ανάλυσης για μια τέλεια εμπειρία ακρόασης.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος υψηλής ανάλυσης και άψογη εφαρμογή

  • Ήχος υψηλής ανάλυσης

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

Καλώδιο επέκτασης 1,6 μ. + καλώδιο 1,4 μ. κατάλληλο για κάθε περίσταση

Καλώδιο επέκτασης 1,6 μ. + καλώδιο 1,4 μ. κατάλληλο για κάθε περίσταση

Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής 3D προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του κεφαλιού σας

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής 3D προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του κεφαλιού σας

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-1679531

Κριτικές

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4.2

από 5

13

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.