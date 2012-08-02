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Μη διαθέσιμο πλέον

Στερεοφωνικά ακουστικά

SHP5401/00

4.8

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

Αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά έχουν δυναμικό ήχο και είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά, προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και άνεση για χρήση τόσο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

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Στο σπίτι και στις μετακινήσεις σας

Για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο και βελτιώνει την άνεση

Το καλώδιο συνδέεται από τη μία μόνο πλευρά, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μπλεξίματος και απλοποιώντας την περιέλιξη του καλωδίου προς αποθήκευση.

Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου

Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.

Πολύ μαλακά επικαλύμματα στηρίγματος κεφαλής για απόλυτη άνεση στην εφαρμογή

Τα εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα στηρίγματος κεφαλής, ενισχυμένα με το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιείται για τα επικαλύμματα αυτιών, επιτρέπουν άψογη και ασφαλή εφαρμογή χωρίς να ασκούν πίεση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

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Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

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Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

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Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.