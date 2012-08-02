2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
Αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά έχουν δυναμικό ήχο και είναι ελαφριά για εύκολη μεταφορά, προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και άνεση για χρήση τόσο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Το καλώδιο συνδέεται από τη μία μόνο πλευρά, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μπλεξίματος και απλοποιώντας την περιέλιξη του καλωδίου προς αποθήκευση.
Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.
Τα εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα στηρίγματος κεφαλής, ενισχυμένα με το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιείται για τα επικαλύμματα αυτιών, επιτρέπουν άψογη και ασφαλή εφαρμογή χωρίς να ασκούν πίεση.
4.8
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP5401 Stereo Headphones