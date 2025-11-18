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Μη διαθέσιμο πλέον
Ακουστικά υπολογιστή με δυνατότητα προσαρμογής
Αυτή η κομψή λύση για τον υπολογιστή σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ακουστικά σας με ειδικά καλύμματα. Με πεντακάθαρη μετάδοση φωνής και άνετο σχεδιασμό στηρίγματος κεφαλής, μπορείτε να συνομιλείτε άνετα με τις ώρες.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Teddy45
18/11/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Η αξιολογηση έγινε για SHM7110U Cuffie per PC
Ημερομηνία χρήσης 2025-10-18
Η αξιολογηση έγινε για SHM7110U Cuffie per PC
Ημερομηνία χρήσης 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHM7110 PC Headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHM7110 PC Headset