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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά υπολογιστή

SHM7110/00

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ακουστικά υπολογιστή με δυνατότητα προσαρμογής

Αυτή η κομψή λύση για τον υπολογιστή σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ακουστικά σας με ειδικά καλύμματα. Με πεντακάθαρη μετάδοση φωνής και άνετο σχεδιασμό στηρίγματος κεφαλής, μπορείτε να συνομιλείτε άνετα με τις ώρες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ο ιδανικός σύντροφος για το φορητό και επιτραπέζιο υπολογιστή σας

Ακουστικά υπολογιστή με δυνατότητα προσαρμογής

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Η αξιολογηση έγινε για SHM7110U Cuffie per PC

Ημερομηνία χρήσης 2025-10-18

Η αξιολογηση έγινε για SHM7110U Cuffie per PC

Ημερομηνία χρήσης 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHM7110 PC Headset

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHM7110 PC Headset

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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