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Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

SHL5000/10

4.7

| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αγάπη για τη μουσική

Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Με τα μαλακά μαξιλαράκια, μπορείτε να ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες θέλετε, ενώ η εξαιρετική ποιότητα ήχου σάς προσφέρει μια νέα ακουστική εμπειρία.

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Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα

Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ υλικό

Οι οδηγοί ηχείων των 30 χιλ. σάς προσφέρουν υπέροχο ήχο με βαθιά μπάσα

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Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

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03/07/2025

Deutschland

Deutschland

Hält mindestens ein Jahrzehnt! :D

Ich bin begeister von diesen Kopfhörern! Mein Vater hatte sie mir damals geschenkt, weswegen ich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie viel sie gekostet haben. Es kann jedoch nicht viel gewesen sein, denn ich erinnere mich noch daran, dass er nach dem Kauf ein weiteres Paar für mich besorgt hat, weil er die Soundqualität für den Preis erstaunlich gut fand. Das war glaub ich 2012! Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, weswegen ich mindestens 10 Jahre in den Titel geschrieben habe. Bis jetzt haben sie gut durchgehalten und klingen immer noch so wie am ersten Tag. Zwischen durch lagen sie auch mal in der Schublade, aber seit einem Jahr benutze ich sie inzwischen wieder fast Täglich. Ich finde die Qualität ist für die damalige Preisklasse echt gut und man merkt, dass sich Gedanken beim entwickeln der Kopfhörer gemacht wurde. Das Kunstleder ist seit zwei Jahren jedoch leider komplett abgefleddert, aber das ist nach 10 Jahren denk ich mal verkraftbar ¯\_(ツ)_/¯. Ich war eigentlich auf der Suche nach Ersatzpolstern, die zu den Kopfhörern passen könnten und habe dadurch fest gestellt, dass Philips sehr viele alte (Ich denke mal nicht alle, aber fast alle) Produkte noch auf deren website zum Vergleichen und für Spezifikationen zur Schau stellt. Ich find das super, das macht nicht jede Firma und das man sogar noch Bewertungen schreiben kann, wow! Naja ich wollte einfach nur mal meine Wertschätzung zu diesem Produkt teilen, weil sie mich schon seit einen Großteil meines Lebens begleitet haben.

Η αξιολογηση έγινε για SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

Ημερομηνία χρήσης 2023-07-03

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14/04/2015

Deutschland

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die, sonst keine

ich habe durch Zufall bei einem Elektrogeschäft diese Kopfhörer gefunden, diese waren auch reduziert. Zudem waren es für mich die einzigen Kopfhörer die mich in Ton & Bass überzeugen konnten. Mittlerweile habe ich diese Kopfhörer ein drittes Mal bestellt, da beim ersten mal die Katze die kaputt geknabbert hat und beim zweiten mal war unten ein Wackelkontakt so das nur eine Seite ging, aber wer sie so oft nutzt wie ich, da ist es auch kein wunder. Mittlerweile habe ich das Paar ein gutes Jahr und sie funktionieren immer noch. Ich liebe sie einfach weil der Ton und der Bass PERFEKT sind. Habe bisher noch keine anderen gefunden wo beides passte. Was mich jedoch etwas störte ist die Form (wirken etwas groß oberhalb bzw Bügel steht seitwärts vom Kopf ab) und beim zuuu langen tragen der leichte Schmerz auf den Ohren. aber ansonsten empfehlenswert. Wer aber für guten Preis traumhafte Qualität an Ton & Bass haben möchte, ist mit denen perfekt ausgestattet. Ich kaufe mir einen VOrrat von denen. Ich habe meine IMMER dabei

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08/01/2014

Deutschland

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absolute Lieblingskopfhörer

Diese Kopfhörer sind der Hamma. der Ton ist klasse so wie der Bass! Ich habe bisher keine besseren Kopfhörer gefunden die so perfekt waren! Meistens ist es ja so, das entweder der Bass nicht gut ist oder der Ton fade ist, aber hier stimmt einfach alles. Was mich jedoch stört ist das sie an beiden Seiten jeweils ein Kabel haben und der Bügel rechts & links etwas vom Kopf absteht. Aber das ist egal. ich liebe sie

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