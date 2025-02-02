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Μη διαθέσιμο πλέον
Δυναμικός ήχος
Τα ακουστικά SHL3000WT/00 της Philips σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο και μπάσα. Σε συνδυασμό με τα περιστροφικά καλύμματα με τα μαλακά μαξιλαράκια, θα απολαμβάνετε μια κορυφαία εμπειρία ακρόασης κατά τις μετακινήσεις σας.
Τύπου DJ
Λευκό
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
Η ακουστική κλειστού τύπου αυτών των ακουστικών Philips προσφέρει καλή ηχομόνωση.
4.0
από 5
14
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones
Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02
Lorix67
11/05/2014
Italia
Prodotto perfetto
Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones
andrewdj
07/08/2013
Italia
rapporto qualità-prezzo imbattibile
sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones