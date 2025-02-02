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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

SHL3000WT/00

4

| (14) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δυναμικός ήχος

Τα ακουστικά SHL3000WT/00 της Philips σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο και μπάσα. Σε συνδυασμό με τα περιστροφικά καλύμματα με τα μαλακά μαξιλαράκια, θα απολαμβάνετε μια κορυφαία εμπειρία ακρόασης κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με παρακολούθηση σε στιλ DJ

Δυναμικός ήχος

  • Τύπου DJ

  • Λευκό

Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Ακουστική κλειστού τύπου για καλή ηχομόνωση

Η ακουστική κλειστού τύπου αυτών των ακουστικών Philips προσφέρει καλή ηχομόνωση.

Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

14

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

Ημερομηνία χρήσης 2024-10-02

11/05/2014

Italia

Italia

Prodotto perfetto

Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

07/08/2013

Italia

Italia

rapporto qualità-prezzo imbattibile

sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000WT Headband headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.