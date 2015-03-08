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Μη διαθέσιμο πλέον
Δυναμικός ήχος
Τα ακουστικά SHL3000 της Philips σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο και μπάσα. Σε συνδυασμό με τα περιστροφικά καλύμματα με τα μαλακά μαξιλαράκια, θα απολαμβάνετε μια κορυφαία εμπειρία ακρόασης κατά τις μετακινήσεις σας.
Τύπου DJ
Μπλε
Η ακουστική κλειστού τύπου αυτών των ακουστικών Philips προσφέρει καλή ηχομόνωση.
4.8
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones
azer
15/01/2016
France
Επαληθευμένος αγοραστής
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel