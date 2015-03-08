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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δυναμικός ήχος

Τα ακουστικά SHL3000 της Philips σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο και μπάσα. Σε συνδυασμό με τα περιστροφικά καλύμματα με τα μαλακά μαξιλαράκια, θα απολαμβάνετε μια κορυφαία εμπειρία ακρόασης κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακουστικά με παρακολούθηση σε στυλ DJ

Δυναμικός ήχος

  • Τύπου DJ

  • Μπλε

Ακουστική κλειστού τύπου για καλή ηχομόνωση

Η ακουστική κλειστού τύπου αυτών των ακουστικών Philips προσφέρει καλή ηχομόνωση.

Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα κεφαλής, για άψογη εφαρμογή

Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα κεφαλής, για άψογη εφαρμογή

Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη πολύωρη χρήση

Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη πολύωρη χρήση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones

15/01/2016

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Headband headphones

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.