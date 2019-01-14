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Μη διαθέσιμο πλέον

1000 seriesΕνδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

SHE2405WT/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ροζ-μοβ
Ροζ-μοβ

Ροκάρετε με στυλ

Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;

Δείτε όλα τα οφέλη

Ροκάρετε με στυλ

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • ενσωματωμένο μικρόφωνο

  • Λευκό

  • Ενδώτια

Καλύμματα ακουστικών σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.

Οβάλ σωλήνας ήχου για άνεση και παθητική απομόνωση θορύβου

Αυτά τα ενδώτια ακουστικά έχουν οβάλ σωλήνα ήχου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση. Προσφέρουν μέγιστη παθητική απομόνωση θορύβου, ενώ συνοδεύονται από καλύμματα σε τρία μεγέθη, για να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.