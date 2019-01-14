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Μη διαθέσιμο πλέον

1000 seriesΕνδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

SHE2405BK/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ροζ-μοβ
Ροζ-μοβ

Ροκάρετε με στυλ

Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;

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Ροκάρετε με στυλ

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • ενσωματωμένο μικρόφωνο

  • Μαύρο

  • Ενδώτια

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα.

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. για πεντακάθαρο ήχο

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.