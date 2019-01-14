Ροκάρετε με στυλ

Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;