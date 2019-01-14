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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE2405BK/00
Ροκάρετε με στυλ
Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Μαύρο
Ενδώτια
Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα.
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο.
Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.
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